Цены на нефть упали после встречи Трампа и Путина на Аляске

В понедельник, 18 августа, мировые цены на нефть упали после того, как США не ввели новые санкции против России по итогам встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters.

Отмечается, что фьючерсы на Brent снизились на 0,39% – до 65,59 доллара за баррель, а WTI подешевела на 0,29% – до 62,62 доллара за баррель.

Агентство отмечает, что снижение цен стало непосредственной реакцией рынка на отсутствие заявлений об усилении давления со стороны Вашингтона на Москву с целью прекращения войны в Украину путем ограничения поставок российской нефти.

Аналитик RBC Capital Хелима Крофт прокомментировала ситуацию, отметив, что основным вопросом были "вторичные пошлины, направленные на основных импортеров российских энергоносителей".

"Сейчас статус-кво остается в основном неизменным", - подчеркнула она, отметив, что Москва не откажется от территориальных требований, а Украина и некоторые европейские лидеры не согласятся на соглашение "земля в обмен на мир".

Отметим, что в конце прошлой недели мировые цены на нефть несколько снизились на фоне ожиданий встречи президента США Трампа и Путина. Трейдеры ожидали прогресса в переговорах, что могло бы способствовать ослаблению санкций против российской нефти, и в перспективе увеличить объемы поставок сырья на мировой рынок.

Встреча Трампа и Путина

15 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой лидеры обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

Встреча за закрытыми дверями в формате "три на три" (т.е. при участии ближайших советников) длилась около трех часов. Оба политика описали разговор как "конструктивный", хотя конкретных его результатов не назвали.

После переговоров глава Белого дома заявил, что теперь основное бремя ответственности переходит к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и пригласил его в Вашингтон.