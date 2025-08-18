Россияне вынуждены были заправлять самолеты на Аляске за наличные из-за санкций

Во время переговоров на Аляске российская делегация была вынуждена платить за дозаправку своих самолетов наличными, ведь из-за санкций не могла пользоваться банковской системой.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире NBC News.

Пришлось заправлять самолеты на Аляске за наличные деньги

Журналистка спросила американского чиновника, почему президент США Дональд Трамп месяцами угрожает ввести против России дополнительные санкции, но до сих пор не сделал этого.

Рубио подчеркнул, что РФ и так находится под значительными ограничениями, а введение дополнительных, по его мнению, не будет способствовать прекращению войны.

Глава Госдепа убежден, что антироссийские санкции действуют.

Рубио подчеркнул, что каждая санкция, действовавшая до вступления Трампа в должность, осталась.

Также он привел в пример ситуацию во время переговоров на Аляске, когда россияне приземлились на полуострове и пытались заправить свои самолеты, они должны платить за горючее наличными, ведь из-за санкций не могут пользоваться банковской системой.

"И влияние всех этих санкций осталось. Когда россияне высадились на Аляске, нужно было заправиться. Им пришлось предложить заплатить наличными за заправку своих самолетов, потому что они не могут пользоваться нашей банковской системой. Они сталкиваются с последствиями каждый день", - заверил Рубио.

Встреча Трампа и Путина

15 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой лидеры обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

Встреча за закрытыми дверями в формате «три на три» (т.е. при участии ближайших советников) длилась около трех часов. Оба политика описали разговор как «конструктивный», хотя конкретных его результатов не назвали.

После переговоров глава Белого дома заявил, что теперь основное бремя ответственности переходит к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и пригласил его в Вашингтон.