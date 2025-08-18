Росіяни змушені були заправляти літаки на Алясці за готівку через санкції

Під час перемовин на Алясці російська делегація була змушена платити за дозаправлення своїх літаків готівкою, адже через санкції не могла користуватися банківською системою.

про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі NBC News.

Довелося заправляти літаки на Алясці за готівку

Журналістка запитала у американського чиновника, чому президент США Дональд Трамп місяцями погрожує запровадити проти Росії додаткові санкції, але досі не зробив цього.

Рубіо наголосив, що РФ і так перебуває під значними обмеженнями, а введення додаткових, на його думку, не сприятиме припиненню війни.

Очільник Держдепу переконаний, що антиросійські санкції діють.

Рубіо підкреслив, що кожна санкція, яка діяла до вступу Трампа на посаду, залишилася.

Також він навів як приклад ситуацію під час перемовин на Алясці, коли росіяни приземлилися на півострові й намагалися заправити свої літаки, вони мусили платити за пальне готівкою, адже через санкції не можуть користуватися банківською системою.

"І вплив усіх цих санкцій залишився. Коли росіяни висадилися на Алясці, треба було заправитися. Їм довелося запропонувати заплатити готівкою за заправку своїх літаків, бо вони не можуть користуватися нашою банківською системою. Вони стикаються з наслідками щодня", — запевнив Рубіо.

Зустріч Трампа та Путіна

15 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої лідери обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

Зустріч за зачиненими дверима у форматі «три на три» (тобто за участі найближчих радників) тривала майже три години. Обидва політики описали розмову як «конструктивну», хоча конкретних її результатів не назвали.

Після переговорів, очільник Білого дому заявив, що тепер основний тягар відповідальності переходить до українського президента Володимира Зеленського і запросив його у Вашингтон.