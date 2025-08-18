Ціни на нафту впали після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці

У понеділок, 18 серпня, світові ціни на нафту впали після того, як США не запровадили нові санкції проти Росії за підсумками зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters.

Зазначається, що ф'ючерси на Brent знизилися на 0,39% – до 65,59 долара за барель, а WTI подешевшала на 0,29% – до 62,62 долара за барель.

Агенція зауважує, що зниження цін стало безпосередньою реакцією ринку на відсутність заяв про посилення тиску з боку Вашингтона на Москву з метою припинення війни в Україні шляхом обмеження поставок російської нафти.

Аналітик RBC Capital Хеліма Крофт прокоментувала ситуацію, зазначивши, що основним питанням були "вторинні мита, спрямовані на основних імпортерів російських енергоносіїв".

"Наразі статус-кво залишається в основному незмінним", — наголосила вона, зазначивши, що Москва не відмовиться від територіальних вимог, а Україна та деякі європейські лідери не погодяться на угоду "земля в обмін на мир".

Зауважимо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту дещо знизились на фоні очікувань зустрічі президента США Трампа та Путіна. Трейдери очікували на прогрес в перемовинах, що міг би посприяти послабленню санкцій проти російської нафти, та у перспективі збільшити обсяги постачання сировини на світовий ринок.

Зустріч Трампа та Путіна

15 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої лідери обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

Зустріч за зачиненими дверима у форматі "три на три" (тобто за участі найближчих радників) тривала майже три години. Обидва політики описали розмову як "конструктивну", хоча конкретних її результатів не назвали.

Після переговорів, очільник Білого дому заявив, що тепер основний тягар відповідальності переходить до українського президента Володимира Зеленського і запросив його у Вашингтон.