Ціни на нафту знижуються на тлі новин про можливі переговори між Україною та Росією

Ціни на нафту знизилися у вівторок на тлі новин про можливі тристоронні переговори між Україною, РФ та США. Ринок припускає, що в разі успішних перемовин і припинення війни, санкції проти російської нафти можуть бути скасовані, що призведе до збільшення її пропозиції та зниження цін.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 32 центи, або 0,5%, до 66,28 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate з поставкою у вересні, термін дії яких закінчується в середу, впали на 32 центи, або 0,5%, до 63,10 долара за барель.

"Ціни на нафту реагують на результати нещодавніх зустрічей між Трампом і Путіним і Трампом і Зеленським, і хоча жодної остаточної мирної угоди чи припинення вогню, здається, не видно, певний прогрес досягнуто, і ймовірність подальшої ескалації або посилення санкцій проти Росії з боку США чи Європи наразі може бути виключена з порядку денного", – заявив Сувро Саркар, провідний аналітик з питань енергетики DBS Bank.

Після зустрічі в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, президент США Дональд Трамп заявив у соцмережах, що зателефонував Володимиру Путіну. Він почав організовувати зустріч між українським і російським президентами, за якою має відбутися тристоронній саміт за участю Трампа, Путіна і Зеленського.

Зеленський назвав свої прямі переговори з Трампом "дуже добрими" та сказав, що вони говорили про потребу України в гарантіях безпеки США. Трамп підтвердив, що США допоможуть з такими гарантіями, хоча якою мірою, наразі незрозуміло.

Барт Мелек, керівник відділу сировинних стратегій TD Securities, зазначив у своїй аналітичній записці, що зниження цін на нафту є ймовірним результатом успішних переговорів. За його словами, якщо переговори призведуть до зменшення напруженості та усунення загроз вторинних тарифів чи санкцій, ціна нафти може знизитися до середньої позначки в $58 за барель у четвертому кварталі 2025 року або першому кварталі 2026 року.

Водночас він попередив, що якщо США запровадять ширші вторинні тарифи проти споживачів російської нафти (як це вже відбувається з Індією), це, безсумнівно, призведе до зростання цін на нафту до рівня, який спостерігався кілька тижнів тому.

Нагадаємо, 18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.