Цены на нефть снизились после заявления Трампа о войне с Ираном: сколько стоит Brent, WTI, Urals 20 мая

По состоянию на 20 мая 2026 цена нефти Brent составляет $110,03 за баррель, WTI — $103,38, а Urals — $102,47. Цены снизились после заявлений Трампа о скором завершении войны с Ираном, но инвесторы до сих пор опасаются перебоев с поставками с Ближнего Востока.

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 110,03 - 0.27% WTI 103,38 + 0.18% Urals 102,47 + 1.46%

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent упали на 88 центов, или 0,8%, до 110,40 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 67 центов, или 0,6%, до 103,48 доллара.

Накануне, во вторник, 19 мая, оба маркера также просели почти на 1 доллар.

Толчком к этому стало заявление вице-президента США Джей Ди Венса о прогрессе в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, а также о непредсказуемости возобновления полномасштабных военных действий.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены упали после того, как президент США Дональд Трамп снова заявил, что война с Ираном закончится "очень быстро". Несмотря на это заявление перед законодателями поздно во вторник о скорейшем завершении конфликта, ранее он заявлял о возможности нового удара по Ирану.

По его словам, он был за час до приказа об атаке, прежде чем отложить ее. Эти комментарии прозвучали через день после заявления о приостановлении боевых действий в результате нового предложения Тегерана по прекращению американо-израильской войны.

Трамп также утверждает, что лидеры Ирана умоляют о соглашении, и предупредил о новом нападении в ближайшие дни, если договоренность не будет достигнута.

В то же время во вторник Citi заявила, что ожидает роста цены на нефть марки Brent до 120 долларов за баррель в ближайшее время. В банке считают, что нефтяные рынки недооценивают риск продолжительных перебоев в поставках.

Старший аналитик по исследованиям нефти в LSEG Эмрил Джамиль отметил, что базовые цены снизились из-за потенциального соглашения, поскольку рынок оценивает геополитические результаты.

Однако он добавил, что цены будут еще демонстрировать потенциал роста даже в случае заключения соглашения, поскольку предложение не вернется к довоенному уровню немедленно.

Напомним, мировой рынок нефти штормит из-за громких заявлений Дональда Трампа по Ирану, что уже спровоцировало скачок международных котировок. В то же время, в Украине ситуация на заправках противоположная: ценники на бензин, дизель и автогаз демонстрируют разнонаправленную динамику, а аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление топлива.