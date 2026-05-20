Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,15

--0,01

EUR

51,30

--0,11

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,60

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на нефть снизились после заявления Трампа о войне с Ираном: сколько стоит Brent, WTI, Urals 20 мая

нефть
Цены на нефть 20 мая 2026 года / Depositphotos

По состоянию на 20 мая 2026 цена нефти Brent составляет $110,03 за баррель, WTI — $103,38, а Urals — $102,47. Цены снизились после заявлений Трампа о скором завершении войны с Ираном, но инвесторы до сих пор опасаются перебоев с поставками с Ближнего Востока.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI, Urals) - курс на 20 мая

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent 110,03 - 0.27%
WTI 103,38 + 0.18%
Urals 102,47 + 1.46%

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent упали на 88 центов, или 0,8%, до 110,40 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 67 центов, или 0,6%, до 103,48 доллара.

Накануне, во вторник, 19 мая, оба маркера также просели почти на 1 доллар.

Толчком к этому стало заявление вице-президента США Джей Ди Венса о прогрессе в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, а также о непредсказуемости возобновления полномасштабных военных действий.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены упали после того, как президент США Дональд Трамп снова заявил, что война с Ираном закончится "очень быстро". Несмотря на это заявление перед законодателями поздно во вторник о скорейшем завершении конфликта, ранее он заявлял о возможности нового удара по Ирану.

По его словам, он был за час до приказа об атаке, прежде чем отложить ее. Эти комментарии прозвучали через день после заявления о приостановлении боевых действий в результате нового предложения Тегерана по прекращению американо-израильской войны.

Трамп также утверждает, что лидеры Ирана умоляют о соглашении, и предупредил о новом нападении в ближайшие дни, если договоренность не будет достигнута.

В то же время во вторник Citi заявила, что ожидает роста цены на нефть марки Brent до 120 долларов за баррель в ближайшее время. В банке считают, что нефтяные рынки недооценивают риск продолжительных перебоев в поставках.

Старший аналитик по исследованиям нефти в LSEG Эмрил Джамиль отметил, что базовые цены снизились из-за потенциального соглашения, поскольку рынок оценивает геополитические результаты.

Однако он добавил, что цены будут еще демонстрировать потенциал роста даже в случае заключения соглашения, поскольку предложение не вернется к довоенному уровню немедленно.

Напомним, мировой рынок нефти штормит из-за громких заявлений Дональда Трампа по Ирану, что уже спровоцировало скачок международных котировок. В то же время, в Украине ситуация на заправках противоположная: ценники на бензин, дизель и автогаз демонстрируют разнонаправленную динамику, а аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление топлива.

Автор:
Татьяна Бессараб