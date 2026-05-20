Ціна нафти на 20 травня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 20 травня 2026 року ціна нафти Brent становить $110,03 за барель, WTI — $103,38, а Urals — $102,47. Ціни знизилися після заяв Трампа про швидке завершення війни з Іраном, але інвестори досі побоюються перебоїв із поставками з Близького Сходу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 20 травня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 110,03 - 0.27% WTI 103,38 + 0.18% Urals 102,47 + 1.46%

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent впали на 88 центів, або 0,8%, до 110,40 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate знизилися на 67 центів, або 0,6%, до 103,48 долара.

Напередодні, у вівторок 19 травня, обидва маркери також просіли майже на 1 долар.

Поштовхом до цього стала заява віцепрезидента США Джей Ді Венса про прогрес у переговорах між Вашингтоном та Тегераном, а також про непередбачуваність відновлення повномасштабних військових дій.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни впали після того, як президент США Дональд Трамп знову заявив, що війна з Іраном закінчиться "дуже швидко". Незважаючи на цю заяву перед законодавцями пізно у вівторок щодо швидкого завершення конфлікту, раніше він заявляв про можливість нового удару по Ірану.

За його словами, він був за годину до наказу про атаку, перш ніж відкласти її. Ці коментарі прозвучали через день після заяви про призупинення бойових дій внаслідок нової пропозиції Тегерана щодо припинення американо-ізраїльської війни.

Трамп також стверджує, що лідери Ірану благають про угоду, і попередив про новий напад найближчими днями, якщо домовленості не буде досягнуто.

Водночас у вівторок Citi заявила, що очікує зростання ціни на нафту марки Brent до 120 доларів за барель найближчим часом. У банку вважають, що нафтові ринки недооцінюють ризик тривалих перебоїв у постачанні.

Старший аналітик з досліджень нафти в LSEG Емріл Джаміль зазначив, що базові ціни знизилися через потенційну угоду, оскільки ринок оцінює геополітичні результати. Проте він додав, що ціни все ще демонструватимуть потенціал зростання навіть у разі укладення угоди, оскільки пропозиція не повернеться до довоєнного рівня негайно.

Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через гучні заяви Дональда Трампа щодо Ірану, що вже спровокувало стрибок міжнародних котирувань. Водночас в Україні ситуація на заправках протилежна: цінники на бензин, дизель та автогаз демонструють різноспрямовану динаміку, а аналітики прогнозують подальше здешевлення пального.