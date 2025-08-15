Цены на нефть упали из-за неопределенности по поводу встречи Трампа и Путина

Цены на нефть снизились в пятницу из-за опасений по поводу падения спроса на топливо в США и Китае. Дополнительно на рынок оказали влияние ожидания инвесторов от саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent упали на 39 центов, или 0,58%, до 66,45 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 42 цента, или 0,66%, до 63,54 доллара.

Ожидается, что за неделю цена на нефть WTI снизится на 0,5%, а на Brent – на 0,2%.

Данные из Китая ужесточили беспокойство на рынке нефти. В пятницу стало известно, что рост промышленного производства упал до восьмимесячного минимума, а розничные продажи растут самыми медленными темпами с декабря. Это негативно повлияло на настроения инвесторов, несмотря на рост импорта нефти в страну.

Согласно опубликованным в пятницу правительственным данным, пропускная способность китайских нефтеперерабатывающих заводов в июле выросла на 8,9% в годовом исчислении, однако это ниже уровня июня, который был самым высоким с сентября 2023 года.

Несмотря на рост пропускной способности экспорт нефтепродуктов из Китая в прошлом месяце также вырос по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о снижении внутреннего спроса на топливо.

Reuters отмечает, что прогнозы роста профицита нефтяного рынка также негативно повлияли на настроения, как и перспектива более высоких процентных ставок в США в течение длительного времени.

Аналитики сейчас прогнозируют средний профицит в 890 000 баррелей в день с июля 2025 по июнь 2026 года.

Напомним, Трамп анонсировал встречу с Путиным, которая состоится 15 августа 2025 года в американском штате Аляска.