Ціни на нафту впали через невизначеність щодо зустрічі Трампа і Путіна

Ціни на нафту знизились у п'ятницю через побоювання щодо падіння попиту на паливо у США та Китаї. Додатково на ринок вплинули очікування інвесторів від саміту між президентом США Дональдом Трампом та лідером Росії Володимиром Путіним.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent впали на 39 центів, або 0,58%, до 66,45 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 42 центи, або 0,66%, до 63,54 долара.

Очікується, що протягом тижня ціна на нафту WTI знизиться на 0,5%, а на Brent – на 0,2%.

Дані з Китаю посилили занепокоєння на ринку нафти. У п'ятницю стало відомо, що зростання промислового виробництва впало до восьмимісячного мінімуму, а роздрібні продажі зростають найповільнішими темпами з грудня. Це негативно вплинуло на настрої інвесторів, попри зростання імпорту нафти в країну.

Згідно з опублікованими в п'ятницю урядовими даними, пропускна здатність китайських нафтопереробних заводів у липні зросла на 8,9% у річному обчисленні, проте це нижче рівня червня, який був найвищим з вересня 2023 року.

Попри зростання пропускної здатності, експорт нафтопродуктів з Китаю минулого місяця також зріс порівняно з минулим роком, що свідчить про зниження внутрішнього попиту на паливо.

Reuters зазначає, що прогнози зростання профіциту нафтового ринку також негативно вплинули на настрої, як і перспектива вищих процентних ставок у США протягом тривалого часу.

Аналітики зараз прогнозують середній профіцит у 890 000 барелів на день з липня 2025 року по червень 2026 року.

Нагадаємо, Трамп анонсував зустріч із Путіним, яка відбудеться 15 серпня 2025 року в американському штаті Аляска.