Цены на нефть упали из-за ожидаемого увеличения добычи ОПЕК+

Цены на нефть снизились на фоне опасений по поводу предстоящего избытка предложения. Рынок реагирует на ожидаемое очередное увеличение добычи странами ОПЕК+ и восстановление экспорта нефти из Иракского Курдистана через Турцию.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Какие цены на нефть?

Фьючерсы на нефть марки Brent со снабжением в ноябре упали на 28 центов, или 0,4%, до 67,69 доллара за баррель. Контракт на декабрь подешевел на 33 цента, или 0,5%, до 66,76 доллара за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate торгуется по 63,16 доллара за баррель, что на 29 центов, или 0,5% ниже предыдущего уровня.

Это снижение продолжает тенденцию понедельника, когда цены на Brent и WTI упали более чем на 3% после резкого однодневного падения с 1 августа.

Рост поставок и избыток предложения

По данным трех источников, на воскресенье запланированное заседание ОПЕК+ может одобрить дополнительную добычу не менее 137 000 баррелей в день.

Аналитики отмечают, что рынок пока что негативно воспринимает дополнительные поставки, даже если ОПЕК+ не превышает квоту. В субботу сырая нефть впервые за 2,5 года потекла по трубопроводу из Курдистана в Турцию после заключения временного соглашения.

Рынок оставался осторожным из-за сочетания рисков – атаки дронов Украины на российские НПЗ, потенциальный избыток предложения и слабый спрос. Дополнительную неопределенность создает риск частичного закрытия правительства США, что может нарушить работу государственных служб и отсрочить публикацию важных экономических данных, включая отчет о заработной плате, влияющий на решение ФРС.

На фоне международных событий президент США Дональд Трамп получил поддержку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по мирной инициативе по Газе, однако позиция ХАМАС оставалась неопределенной.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его страна продолжит закупки российской нефти. Такое заявление прозвучало после его разговора с президентом США Дональдом Трампом, призвавшим Будапешт отказаться от российского топлива.