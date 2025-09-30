Ціни на нафту впали через очікуване збільшення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту знизилися на тлі побоювань щодо майбутнього надлишку пропозиції. Ринок реагує на очікуване чергове збільшення видобутку країнами ОПЕК+ та на відновлення експорту нафти з Іракського Курдистану через Туреччину.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Які ціни на нафту?

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді впали на 28 центів, або 0,4%, до 67,69 долара за барель. Контракт на грудень подешевшав на 33 центи, або 0,5%, до 66,76 долара за барель.

Американська нафта West Texas Intermediate торгується по 63,16 долара за барель, що на 29 центів, або 0,5%, нижче попереднього рівня.

Це зниження продовжує тенденцію понеділка, коли ціни на Brent та WTI впали більш ніж на 3% після найрізкішого одноденного падіння з 1 серпня.

Зростання поставок та надлишок пропозиції

За даними трьох джерел, на неділю заплановане засідання ОПЕК+ може схвалити додатковий видобуток щонайменше на 137 000 барелів на день.

Аналітики відзначають, що ринок поки що негативно сприймає додаткові поставки, навіть якщо ОПЕК+ не перевищує квоту. Водночас, у суботу сира нафта вперше за 2,5 роки потекла трубопроводом з Курдистану до Туреччини після укладення тимчасової угоди.

Ринок залишався обережним через поєднання ризиків - атаки дронів України на російські НПЗ, потенційний надлишок пропозиції та слабкий попит. Додаткову невизначеність створює ризик часткового закриття уряду США, що може порушити роботу державних служб і відтермінувати публікацію важливих економічних даних, включно зі звітом про заробітну плату, який впливає на рішення ФРС.

На тлі міжнародних подій президент США Дональд Трамп отримав підтримку прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху щодо мирної ініціативи щодо Гази, однак позиція ХАМАС залишалася невизначеною.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що його країна продовжить закупівлі російської нафти. Така заява пролунала після його розмови із президентом США Дональдом Трампом, який закликав Будапешт відмовитися від російського палива.