Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,16

EUR

48,44

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,85

48,70

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на нафту впали через очікуване збільшення видобутку ОПЕК+

нафта
Нафта падає на тлі збільшення видобутку / Freepik

Ціни на нафту знизилися на тлі побоювань щодо майбутнього надлишку пропозиції. Ринок реагує на очікуване чергове збільшення видобутку країнами ОПЕК+ та на відновлення експорту нафти з Іракського Курдистану через Туреччину.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Які ціни на нафту? 

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді впали на 28 центів, або 0,4%, до 67,69 долара за барель. Контракт на грудень подешевшав на 33 центи, або 0,5%, до 66,76 долара за барель.

Американська нафта West Texas Intermediate торгується по 63,16 долара за барель, що на 29 центів, або 0,5%, нижче попереднього рівня.

Це зниження продовжує тенденцію понеділка, коли ціни на Brent та WTI впали більш ніж на 3% після найрізкішого одноденного падіння з 1 серпня.

Зростання поставок та надлишок пропозиції

 За даними трьох джерел, на неділю заплановане засідання ОПЕК+ може схвалити додатковий видобуток щонайменше на 137 000 барелів на день.

Аналітики відзначають, що ринок поки що негативно сприймає додаткові поставки, навіть якщо ОПЕК+ не перевищує квоту. Водночас, у суботу сира нафта вперше за 2,5 роки потекла трубопроводом з Курдистану до Туреччини після укладення тимчасової угоди.

Ринок залишався обережним через поєднання ризиків - атаки дронів України на російські НПЗ, потенційний надлишок пропозиції та слабкий попит. Додаткову невизначеність створює ризик часткового закриття уряду США, що може порушити роботу державних служб і відтермінувати публікацію важливих економічних даних, включно зі звітом про заробітну плату, який впливає на рішення ФРС.

На тлі міжнародних подій президент США Дональд Трамп отримав підтримку прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху щодо мирної ініціативи щодо Гази, однак позиція ХАМАС залишалася невизначеною.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що його країна продовжить закупівлі російської нафти. Така заява пролунала після його розмови із президентом США Дональдом Трампом, який закликав Будапешт відмовитися від російського палива.

Автор:
Ольга Опенько