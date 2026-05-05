Цены на нефть упали после операции США в Ормузском проливе

Нефть резко пошла вниз / Pixabay

Цены на нефть снизились более чем на 1% после стремительного роста накануне – рынки отреагировали на признаки того, что США начали ослаблять контроль Ирана над Ормузским проливом, ключевым маршрутом поставок энергоносителей в мире.

Динамика цен на нефть

Мировые цены на нефть во вторник продемонстрировали снижение после резкого скачка накануне. Фьючерсы на нефть Brent потеряли более 1%, опустившись до уровня около 113 долларов за баррель, в то время как американская WTI подешевела почти на 2% - до примерно 104 долларов. Это произошло после существенного роста в предыдущую сессию, когда котировки подскочили на 4–6%.

Аналитики отмечают, что нынешнее проседание выглядит скорее как техническая коррекция и фиксация прибыли после стремительного подъема, чем сигнал к развороту рынка. В краткосрочной перспективе возможны дальнейшие колебания или умеренное понижение, пока инвесторы пересматривают свои позиции.

Причины и рыночные факторы

Ключевым фактором, повлиявшим на рынок, стали признаки ослабления напряжения вокруг Ормузского пролива – стратегического маршрута, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа. США начали операцию по возобновлению судоходства в регионе, а первый коммерческий корабль смог пройти пролив под военным сопровождением, что частично снизило опасения по поводу перебоев в снабжении.

Впрочем, ситуация остается нестабильной. Иран продолжает военную активность в Персидском заливе, включая атаки на суда и инфраструктуру, что сдерживает оптимизм рынка. Аналитики отмечают: несмотря на отдельные положительные сигналы, полноценного восстановления безопасного судоходства пока нет.

Дополнительное давление формирует сокращение глобальных запасов нефти, уже приближающихся к минимумам за последние годы. Из-за ограниченных поставок рынок остается уязвимым к геополитическим рискам, а так называемая "премия за риск" в ценах на нефть продолжает сохраняться.

Заметим, что тупик в отношениях между Вашингтоном и Тегераном уже поднял мировые цены на нефть до четырехлетнего максимума.

Украинский рынок горючего замер: оптовые цены постепенно растут, однако на стелах АЗС пока фиксируют временное затишье. Эксперты прогнозируют, что май принесет экстремальную волатильность, и   стоимость бензина и дизеля   напрямую будет зависеть от дипломатических новостей с Ближнего Востока.

Автор:
Ольга Опенько