Ціни на нафту впали після операції США в Ормузькій протоці

Ціни на нафту знизилися більш ніж на 1% після стрімкого зростання напередодні - ринки відреагували на ознаки того, що США почали послаблювати контроль Ірану над Ормузькою протокою, ключовим маршрутом постачання енергоносіїв у світі.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Динаміка цін на нафту

Світові ціни на нафту у вівторок продемонстрували зниження після різкого стрибка напередодні. Ф’ючерси на нафту Brent втратили понад 1%, опустившись до рівня близько 113 доларів за барель, тоді як американська WTI подешевшала майже на 2% - до приблизно 104 доларів. Це відбулося після суттєвого зростання в попередню сесію, коли котирування підскочили на 4–6%.

Аналітики зазначають, що нинішнє просідання виглядає радше як технічна корекція та фіксація прибутку після стрімкого підйому, ніж як сигнал до розвороту ринку. У короткостроковій перспективі можливі подальші коливання або помірне зниження, поки інвестори переглядають свої позиції.

 Причини та ринкові фактори

Ключовим фактором, що вплинув на ринок, стали ознаки послаблення напруження навколо Ормузької протоки - стратегічного маршруту, через який проходить близько 20% світових поставок нафти і газу. США розпочали операцію з відновлення судноплавства в регіоні, а перший комерційний корабель зміг пройти протоку під військовим супроводом, що частково знизило побоювання щодо перебоїв у постачанні.

Втім, ситуація залишається нестабільною. Іран продовжує військову активність у Перській затоці, включно з атаками на судна та інфраструктуру, що стримує оптимізм ринку. Аналітики наголошують: попри окремі позитивні сигнали, повноцінного відновлення безпечного судноплавства поки немає.

Додатковий тиск формує скорочення глобальних запасів нафти, які вже наближаються до мінімумів за останні роки. Через обмежене постачання ринок залишається вразливим до геополітичних ризиків, а так звана "премія за ризик" у цінах на нафту продовжує зберігатися.

Зауважимо, що глухий кут у відносинах між Вашингтоном та Тегераном вже підняв світові ціни на нафту до чотирирічного максимуму.

Український ринок пального наразі завмер: гуртові ціни поступово зростають, проте на стелах АЗС поки фіксують тимчасове затишшя. Експерти, прогнозують, що травень принесе екстремальну волатильність, і вартість бензину та дизелю напряму залежатиме від дипломатичних новин з Близького Сходу.

Автор:
Ольга Опенько