Цены на нефть выросли на фоне согласования рамочного торгового соглашения между США и Китаем

Мировые цены на нефть выросли в понедельник после того, как высокопоставленные чиновники США и Китая очертили рамки потенциального торгового соглашения, что значительно снизило опасения инвесторов относительно замедления мирового экономического роста из-за торговых ограничений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на эталонную нефть Brent выросли на 47 центов, или на 0,71%, до $66,41 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 44 цента, или на 0,72% до $61,94.

Рост произошел после того, как министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что американские и китайские официальные лица согласовали "очень существенную основу" для торгового соглашения. Эта договоренность позволит президенту Дональду Трампу и главе Си Цзиньпину обсудить дальнейшее торговое сотрудничество на этой неделе.

Бессент заявил, что это соглашение позволит избежать 100% тарифов США на китайские товары и достичь отсрочки контроля за экспортом редкоземельных элементов со стороны Китая.

Трамп также заявил в воскресенье, что он оптимистично настроен по достижению соглашения с Пекином и ожидает проведения встреч в Китае и Соединенных Штатах.

Как пишет Reuters, рыночный оптимизм по поводу торговых переговоров компенсирует опасения относительно возможного избытка предложения сырой нефти, который наблюдался в начале октября, сообщили в Haitong Securities.

Кроме того, ожидаемое торговое соглашение помогает развеять беспокойство, возникшее после введения США и ЕС новых санкций против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "ЛУКойл". Аналитик IG Тони Сикамор отметил, что соглашение уменьшает вероятность того, что Россия будет предлагать большие скидки или использовать "теневые флоты" для обхода санкций и заманивания покупателей.

Нефть Brent и WTI уже демонстрировали значительный рост на прошлой неделе, поднявшись на 8,9% и 7,7% соответственно на фоне усиления санкционного давления на Россию.

Напомним, китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти. Это произошло после того, как США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефти" и "Лукойла".