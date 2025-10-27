Ціни на нафту зросли на тлі узгодження рамкової торговельної угоди між США та Китаєм

Світові ціни на нафту зросли у понеділок після того, як високопоставлені чиновники США та Китаю окреслили рамки потенційної торговельної угоди, що значно зменшило побоювання інвесторів щодо уповільнення світового економічного зростання через торговельні обмеження.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на еталонну нафту Brent зросли на 47 центів, або на 0,71%, до $66,41 за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 44 центи, або на 0,72%, до $61,94.

Зростання відбулося після того, як міністр фінансів США Скотт Бессент у неділю заявив, що американські та китайські офіційні особи погодили "дуже суттєву основу" для торговельної угоди. Ця домовленість дозволить президенту Дональду Трампу та голові Сі Цзіньпіну обговорити подальшу торговельну співпрацю цього тижня.

Бессент заявив, що ця угода дозволить уникнути 100% тарифів США на китайські товари та досягти відстрочки контролю над експортом рідкісноземельних елементів з боку Китаю.

Трамп також заявив у неділю, що він оптимістично налаштований щодо досягнення угоди з Пекіном і очікує проведення зустрічей у Китаї та Сполучених Штатах.

Як пише Reuters, ринковий оптимізм щодо торговельних переговорів компенсує побоювання щодо можливого надлишку пропозиції сирої нафти, який спостерігався на початку жовтня, повідомили в Haitong Securities.

Крім того, очікувана торговельна угода допомагає розвіяти занепокоєння, що виникли після запровадження США та ЄС нових санкцій проти російських нафтових гігантів "Роснефть" та "Лукойл". Аналітик IG Тоні Сікамор зазначив, що угода зменшує ймовірність того, що Росія буде пропонувати великі знижки або використовувати "тіньові флоти" для обходу санкцій і заманювання покупців.

Нафта Brent і WTI вже демонстрували значне зростання минулого тижня, піднявшись на 8,9% та 7,7% відповідно, на тлі посилення санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо, китайські державні нафтові компанії призупинили морські закупівлі російської нафти. Це сталося після того, як США ввели санкції проти найбільших нафтових компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойла".