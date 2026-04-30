Цены на нефть взлетели на 7%: США готовят военные удары по Ирану

Цены на нефть Brent взлетели на 7% из-за планов США по военным действиям против Ирана. Возможная эскалация усилила опасения рынка по поводу масштабных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне продемонстрировали поразительную динамику, поднявшись на 6,81 доллара до отметки 124,84 доллара за баррель по состоянию на утро четверга.

Этот рост стал логичным продолжением предыдущей сессии, где цена прибавила более 6%. Более активный июльский контракт также не остался в стороне, подорожав на 3% до уровня 113,78 доллара.

Аналогичная ситуация наблюдается и с американским эталоном West Texas Intermediate: июньские фьючерсы на WTI выросли на 2,6%, достигнув 109,64 доллара за баррель.

Согласно сообщению Axios, опубликованному в среду поздно вечером, президент США Дональд Трамп должен заслушать брифинг по поводу планов серии военных ударов по Ирану в надежде на возвращение страны к переговорам по его ядерной программе.

Прогнозы аналитиков

Рыночные эксперты настроены пессимистично для быстрого разрешения кризиса. Тони Сикамор из IG отмечает, что перспективы восстановления свободного судоходства через Ормузский пролив остаются крайне туманными.

Параллельно с военным планированием администрация Трампа уже проводит консультации с крупнейшими нефтяными компаниями.

Предметом обсуждения являются механизмы смягчения последствий возможной многомесячной блокады, прямо указывающей на готовность США к длительному противостоянию. Кельвин Вонг из OANDA отмечает, что страх перед закрытием пролива сейчас доминирует над другими факторами, включая внутренние изменения внутри ОПЕК+.

Трансформация ОПЕК+

На фоне геополитической напряженности Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры планируют лишь незначительное увеличение квот на добычу около 188 000 баррелей в день.

Ситуацию усложняет официальный выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК, вступивший в силу 1 мая. Хотя у ОАЭ теперь есть возможность наращивать собственное производство независимо от квот, большинство аналитиков считают, что это не сможет компенсировать потери от блокады иранских портов и закрытия ключевых морских путей.

Пока экспертное сообщество склоняется к мнению, что единственным реальным способом сбалансировать рынок в текущих условиях может стать только вынужденное снижение мирового спроса из-за экстремально высоких цен.

Несмотря на рост мировых цен на нефть из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, украинский рынок горючего демонстрирует стабильность с тенденцией к удешевлению. Благодаря внутреннему профициту и равновесию на европейских рынках оптовые и розничные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине преимущественно снижаются, а эксперты пока не прогнозируют резких ценовых скачков на отечественных АЗС.