Ціни на нафту злетіли на 7%: США готують військові удари по Ірану

Ціни на нафту Brent злетіли на 7% через плани США щодо військових дій проти Ірану. Можлива ескалація посилила побоювання ринку щодо масштабних перебоїв у поставках нафти з Близького Сходу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в червні продемонстрували вражаючу динаміку, піднявшись на 6,81 долара до позначки 124,84 долара за барель станом на ранок четверга.

Це зростання стало логічним продовженням попередньої сесії, де ціна додала понад 6%. Більш активний липневий контракт також не залишився осторонь, подорожчавши на 3% до рівня 113,78 долара.

Аналогічна ситуація спостерігається і з американським еталоном West Texas Intermediate: червневі ф'ючерси на WTI зросли на 2,6%, досягнувши 109,64 долара за барель.

Згідно з повідомленням Axios, опублікованим у середу пізно ввечері, президент США Дональд Трамп має заслухати брифінг щодо планів серії військових ударів по Ірану в надії на повернення країни до переговорів щодо його ядерної програми.

Прогнози аналітиків

Ринкові експерти налаштовані песимістично щодо швидкого розв'язання кризи. Тоні Сікамор з IG наголошує, що перспективи відновлення вільного судноплавства через Ормузьку протоку залишаються вкрай туманними.

Паралельно з військовим плануванням, адміністрація Трампа вже проводить консультації з найбільшими нафтовими компаніями.

Предметом обговорення є механізми пом'якшення наслідків можливої багатомісячної блокади, що прямо вказує на готовність США до тривалого протистояння. Кельвін Вонг з OANDA зазначає, що страх перед закриттям протоки зараз домінує над іншими факторами, включаючи внутрішні зміни всередині ОПЕК+.

Трансформація ОПЕК+

На фоні геополітичної напруженості Організація країн-експортерів нафти та її партнери планують лише незначне збільшення квот на видобуток — близько 188 000 барелів на день.

Ситуацію ускладнює офіційний вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК, який набув чинності 1 травня. Хоча ОАЕ тепер мають можливість нарощувати власне виробництво незалежно від квот, більшість аналітиків вважають, що це не зможе компенсувати втрати від блокади іранських портів та закриття ключових морських шляхів.

Наразі експертне співтовариство схиляється до думки, що єдиним реальним способом збалансувати ринок у поточних умовах може стати лише вимушене зниження світового попиту через екстремально високі ціни.

Попри зростання світових цін на нафту через загострення конфлікту на Близькому Сході, український ринок пального демонструє стабільність із тенденцією до здешевлення. Завдяки внутрішньому профіциту та рівновазі на європейських ринках, гуртові та роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні переважно знижуються, а експерти поки що не прогнозують різких цінових стрибків на вітчизняних АЗС.