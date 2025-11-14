Цены на новое жилье в Китае в октябре падали быстрее всего за последний год

Цены на новое жилье в Китае в октябре продемонстрировали наибольшее месячное понижение за год. Среди причин – сокращение населения в меньших городах, избыток предложений на вторичном рынке и общее недоверие покупателей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Наибольшее лунное падение за год

Согласно расчетам Reuters, основанным на данных Национального бюро статистики, цены снизились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым большим падением с октября 2024 года.

В сентябре падение составило 0,4%. В годовом исчислении цены на жилье в октябре снизились на 2,2%, что соответствует темпам понижения предыдущего месяца.

Длительное снижение цен на жилье, особенно в сентябре и октябре, традиционно считающееся пиковым сезоном продаж, подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается Пекин, пытаясь стабилизировать сектор на фоне сдерживающих факторов роста.

Вызовы для экономики

С момента рыночных потрясений в 2021 году сектор недвижимости страдает от вялых продаж и ограничений ликвидности. Стабилизация рынка могла бы стимулировать потребление домохозяйств и снизить чрезмерную зависимость экономики от государственных инвестиций в инфраструктуру и экспорта.

Несмотря на то, что власти ранее предпринимали определенные меры поддержки, масштабных новых стимулов в этом году не было. Рынок недвижимости остается под давлением из-за многих вызовов, в частности: сокращение населения в меньших городах, избыток предложений на вторичном рынке и общее недоверие покупателей.

Опрос, проведенный Китайской академией индекса, показал особое понижение уверенности в покупке жилья в меньших городах. Рынок вторичного жилья остается особенно слабым, где цены снижаются как в годовом исчислении, так и по сравнению с предыдущим годом в 70 участвовавших в исследовании городах.

Следует отметить, что в Украине в октябре 2025 года доля активных отделов продаж новостроек осталась на уровне предыдущих месяцев. Цены на жилье во многих регионах растут, больше всего - в Винницкой и Житомирской областях. Спрос снижается, кроме западных регионов Украины.