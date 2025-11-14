Ціни на нове житло в Китаї у жовтні падали найшвидше за останній рік

Ціни на нове житло в Китаї у жовтні продемонстрували найбільше місячне зниження за рік. Серед причин – скорочення кількості населення у менших містах, надлишок пропозицій на вторинному ринку та загальна недовіра покупців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Найбільше місячне падіння за рік

Згідно з розрахунками Reuters, заснованими на даних Національного бюро статистики, ціни знизилися на 0,5% порівняно з попереднім місяцем, що є найбільшим падінням з жовтня 2024 року.

У вересні падіння становило 0,4%. У річному обчисленні ціни на житло в жовтні знизилися на 2,2%, що відповідає темпам зниження попереднього місяця.

Тривале зниження цін на житло, особливо у вересні та жовтні, які традиційно вважаються піковим сезоном продажів, підкреслює проблеми, з якими стикається Пекін, намагаючись стабілізувати сектор на тлі стримуючих факторів зростання.

Виклики для економіки

Зазначається, що з моменту ринкових потрясінь у 2021 році сектор нерухомості страждає від млявих продажів та обмежень ліквідності. Стабілізація ринку могла б стимулювати споживання домогосподарств і зменшити надмірну залежність економіки від державних інвестицій в інфраструктуру та експорту.

Попри те, що влада раніше запроваджувала певні заходи підтримки, масштабних нових стимулів цього року не було. Ринок нерухомості залишається під тиском через багато викликів, зокрема: скорочення кількості населення у менших містах, надлишок пропозицій на вторинному ринку та загальна недовіра покупців.

Опитування, проведене Китайською академією індексу, показало особливе зниження впевненості в купівлі житла в менших містах. Ринок вторинного житла залишається особливо слабким, де ціни знижуються як у річному обчисленні, так і в порівнянні з попереднім роком у 70 містах, що брали участь у дослідженні.

Варто зазначити, що в Україні у жовтні 2025 року частка активних відділів продажу новобудов залишилась на рівні попередніх місяців. Ціни на житло в багатьох регіонах зростають, найбільше — у Вінницькій та Житомирській областях. Попит знижується, окрім західних регіонів України.