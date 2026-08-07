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Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 7 августа
По состоянию на 7 августа 2026 г. в Украине цены на огурцы и помидоры не изменились. Почти все овощи борщового набора тоже не подорожали, однако стоимость молодого картофеля резко упала.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей на 7 августа следующая:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|9-14 грн
|+0%
|Картофель молодой
|9-28 грн
|-25%
|Лук
|20-25 грн
|+0%
|Морковь
|15-20 грн
|+0%
|Капуста молодая
|15-20 грн
|+0%
|Помидоры
|30-40 грн
|+0%
|Огурцы
|15-25 грн
|+0%
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый молодой картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самые дешевые помидоры
Какие овощи подешевели больше всего
Цены на старый картофель находятся в пределах 9-14 грн/кг, а, а молодой картофель в среднем стоит 15 грн/кг. Из-за массового уборки нового урожая фермеры увеличили предложение продукции, что уже привело к снижению отпускных цен сразу на 25%.
Стоимость огурцов держится на уровне 15-25 грн/кг, а средняя цена на помидоры составляет 35 грн/кг. Морковь стоит в пределах 15–20 грн/кг, а лук продают по 20–25 грн/кг.
Капуста брокколи подешевела на 7,69% и стоит 55-65 грн/кг, а за килограмм цветной капусты просят в среднем 50 грн. Баклажаны подорожали почти на 9% до 20-28 грн/кг.
Прогноз цен
В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.
Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.
К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.
Продолжающаяся аномальная жара и отсутствие осадков в Украине уже негативно сказались на формировании урожая картофеля. Сокращение объемов производства создаст предпосылки для существенного повышения закупочных и розничных цен уже этой осенью.