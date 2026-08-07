Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 7 августа

По состоянию на 7 августа 2026 г. в Украине цены на огурцы и помидоры не изменились. Почти все овощи борщового набора тоже не подорожали, однако стоимость молодого картофеля резко упала.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей на 7 августа следующая:

Овощи Цена Смена Картофель 9-14 грн +0% Картофель молодой 9-28 грн -25% Лук 20-25 грн +0% Морковь 15-20 грн +0% Капуста молодая 15-20 грн +0% Помидоры 30-40 грн +0% Огурцы 15-25 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

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Какие овощи подешевели больше всего

Цены на старый картофель находятся в пределах 9-14 грн/кг, а, а молодой картофель в среднем стоит 15 грн/кг. Из-за массового уборки нового урожая фермеры увеличили предложение продукции, что уже привело к снижению отпускных цен сразу на 25%.

Стоимость огурцов держится на уровне 15-25 грн/кг, а средняя цена на помидоры составляет 35 грн/кг. Морковь стоит в пределах 15–20 грн/кг, а лук продают по 20–25 грн/кг.

Капуста брокколи подешевела на 7,69% и стоит 55-65 грн/кг, а за килограмм цветной капусты просят в среднем 50 грн. Баклажаны подорожали почти на 9% до 20-28 грн/кг.

Прогноз цен

В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.

Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.

К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.

Продолжающаяся аномальная жара и отсутствие осадков в Украине уже негативно сказались на формировании урожая картофеля. Сокращение объемов производства создаст предпосылки для существенного повышения закупочных и розничных цен уже этой осенью.