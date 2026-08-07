Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 7 серпня

Станом на 7 серпня 2026 року в Україні ціни на огірки та помідори не змінилися. Майже всі овочі борщового набору також не подорожчали, однак вартість молодої картоплі різко впала.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 7 серпня наступна:

Овочі Ціна Зміна Картопля 9-14 грн +0% Картопля молода 9-28 грн -25% Цибуля 20-25 грн +0% Морква 15-20 грн +0% Капуста молода 15-20 грн +0% Помідори 30-40 грн +0% Огірки 15-25 грн +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевша молода картопля Сільпо широкий асортимент овочів Novus найдешевші помідори

Які овочі подешевшали найбільше

Ціни на стару картоплю перебувають у межах 9-14 грн/кг, а , а молода картопля в середньому коштує 15 грн/кг. Через масове збирання нового врожаю фермери збільшили пропозицію продукції, що вже призвело до зниження відпускних цін одразу на 25%.

Вартість огірків тримаються на рівні 15-25 грн/кг, а середня ціна на помідори становить 35 грн/кг. Морква коштує в межах 15-20 грн/кг, а цибулю продають по 20-25 грн/кг.

Капуста броколі подешевшала на 7,69% і коштує 55-65 грн/кг, а за кілограм цвітної капусти просять в середньому 50 грн. Баклажани подорожчали майже на 9% до 20-28 грн/кг .

Прогноз цін

У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.

Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у червні-липні із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.

На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.

Тривала аномальна спека та відсутність опадів в Україні вже негативно позначилися на формуванні врожаю картоплі. Скорочення обсягів виробництва створить передумови для суттєвого підвищення закупівельних та роздрібних цін уже цієї осені.