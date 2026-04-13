Цены на перевозку зерна грузовиками начали снижаться: где логистика стоит меньше всего

На минувшей неделе основной трафик автомобильных перевозок зерна в Украине пришелся на северные и центральные области. Цены на перевозку зерна грузовиками на некоторых маршрутах уменьшились, поскольку стоимость горючего стабилизировалась.

Как сообщает Delo.ua, об этом Latifundist.com сообщили в "Укргрузе АГРО".

По данным компании, активнее всего грузовики курсировали с Черниговщины, Сумщины, Житомирщины, а также Киевской и Кировоградской областей. Главными пунктами назначения остаются порты Одесской области и Николаев.

Кроме южного направления, стабильно высокий спрос сохраняется на внутренние перевозки на западе страны, в частности, между Тернопольской и Ивано-Франковской областями.

В структуре перевозок доминирующей культурой традиционно оставалась кукуруза, на которую приходилось около 68% от общего объема отправлений. Доля подсолнечника составила 17%, пшеницы и сои – по 6%, ячменя – 3%.

Цены на автоперевозку зерновых зависят от расстояния и специфики маршрута. Самые высокие ставки зафиксированы в Сумской (1980–2300 грн/т) и Черниговщине с Житомирской (1650–2200 грн/т).

Транспортировка из Киевской области обходится в 1400–1700 грн/т.

Самая низкая стоимость логистики наблюдается в Кировоградской области, где цена составляет около 1100 грн/т и из Тернопольской — от 600 до 700 грн/т.

Самый высокий уровень ставок по-прежнему фиксировался на длинных маршрутах в направлении портов Одесской и Николаевской областей.

Стоимость дизельного горючего в Украине продолжала расти. Однако в последние дни недели рынок демонстрировал признаки стабилизации.

По состоянию на 10 апреля средняя розничная цена на дизельное топливо составляет 90,29 грн/л, что на 0,6 грн/л или около 0,7% больше по сравнению с началом недели.

Добавим, что из-за ограничения экспорта в ЕС украинские склады заполнены зерном. Переходные остатки украинской пшеницы в этом сезоне могут составить 5 млн тонн.