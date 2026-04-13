Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Ціни на перевезення зерна вантажівками почали знижуватися: де логістика коштує найменше

Скільки коштує перевезення зерна з різних регіонів

Минулого тижня основний трафік автомобільних перевезень зерна в Україні припав на північні та центральні області. Ціни на перевезення зерна вантажівками на деяких маршрутах зменшилися, оскільки вартість пального стабілізувалася.

Як повідомляє Delo.ua, про це Latifundist.com повідомили в "Укрвантаж АГРО".

За даними компанії, найактивніше вантажівки курсували з Чернігівщини, Сумщини, Житомирщини, а також Київської та Кіровоградської областей. Головними пунктами призначення залишаються порти Одеської області та Миколаїв.

Крім південного напрямку, стабільно високий попит зберігається на внутрішні перевезення на заході країни, зокрема між Тернопільською та Івано-Франківською областями.

У структурі перевезень домінуючою культурою традиційно залишалася кукурудза, на яку припадало близько 68% загального обсягу відправлень. Частка соняшнику становила 17%, пшениці та сої — по 6%, ячменю — 3%.

Ціни на автоперевезення зернових залежать від відстані та специфіки маршруту. Найвищі ставки зафіксовані на Сумщині (1980–2300 грн/т) та Чернігівщині з Житомирщиною (1650–2200 грн/т).

Транспортування з Київської області обходиться у 1400–1700 грн/т.

Найнижча вартість логістики спостерігається у Кіровоградській області, де ціна становить близько 1100 грн/т, та з Тернопільської — від 600 до 700 грн/т.

Найвищий рівень ставок, як і раніше, фіксувався на довгих маршрутах у напрямку портів Одеської та Миколаївської областей.

Вартість дизельного пального в Україні продовжувала зростати. Однак протягом останніх днів тижня ринок демонстрував ознаки стабілізації.

Станом на 10 квітня середня роздрібна ціна на дизельне пальне становить 90,29 грн/л, що на 0,6 грн/л або близько 0,7% більше порівняно з початком тижня.

Додамо, що через обмеження експорту до ЄС українські склади заповнені зерном. Перехідні залишки української пшениці в цьому сезоні можуть сягнути 5 млн тонн.

Автор:
Тетяна Бесараб