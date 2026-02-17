Цены на подсолнечник в Украине продолжают расти: фермеры сдерживают продажи

Закупочные цены на подсолнечник в Украине выросли на 500 грн/т, достигнув диапазона 30 000-31 000 грн/т без НДС или 610-630 $/т (для масличности 50%) с доставкой на завод. Основными факторами стали задержки поставок из-за погодных условий, сдерживания продаж фермерами и повышения спроса на подсолнечное масло в портах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Цены в Украине

Цена спроса на подсолнечное масло с доставкой в порты выросла до 1285–1290 $/т. Это позволило переработчикам повысить закупочные цены на семена, невзирая на стабильное обеспечение заводов внутри страны. В течение 1–11 февраля Украина экспортировала 134 тыс. т растительного масла, преимущественно в страны ЕС (для сравнения: в январе — 393 тыс. т, в декабре — 550 тыс. т).

Прогноз USDA

Согласно обновленным данным, Департамент сельского хозяйства США (USDA) увеличил прогноз мирового экспорта кукурузы на 2025/26 МГ до 206,6 млн т. Рост произошел для США (+2,5 млн т до 83,8 млн т) и снизился для Украины (-1,0 млн т до 22,0 млн т). Прогнозируемые конечные запасы кукурузы в 2024/25 МГ оцениваются на уровне 289,0 млн т, что на 1,9 млн т меньше показателя предыдущего месяца.

Мировые тенденции

Как отмечают аналитики, праздники в Китае и уменьшение спроса в Индии будут ограничивать рост цен на подсолнечное масло, поэтому переработчики в Украине будут сдержанно покупать подсолнечник, хотя уже на этой неделе ожидается повышение температур и увеличение поставок подсолнечника.

В Аргентине с 36,4% площадей уже собрано более 2 млн. т подсолнечника с урожайностью 2,2 т/га. По данным еженедельного отчета Зерновой биржи Буэнос-Айреса (BAGE), в основных регионах выращивания подсолнечника (юг Буэнос-Айреса и Ла-Пампа) около 75% посевов находятся в отличном или хорошем состоянии, однако массовый сбор начнется только в конце февраля — начале марта.

Кроме того, цены на подсолнечное масло на рынке Индии (CIF Mumbai) держатся на уровне 1400–1410 $/т под влиянием удешевления пальмового масла.

Напомним, в течение прошлой недели стоимость подсолнечника продолжала расти, стимулированная высоким спросом со стороны переработчиков и положительной ценовой динамикой на растительное масло в портах.