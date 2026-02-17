Ціни на соняшник в Україні продовжують зростати: фермери притримують продажі

Закупівельні ціни на соняшник в Україні зросли на 500 грн/т, досягнувши діапазону 30 000 – 31 000 грн/т без ПДВ або 610-630 $/т (для олійності 50%) з доставкою на завод. Основними чинниками стали затримки поставок через погодні умови, стримування продажів фермерами та підвищення попиту на соняшникову олію в портах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Ціни в Україні

Ціна попиту на соняшникову олію з доставкою до портів зросла до 1285–1290 $/т. Це дозволило переробникам підвищити закупівельні ціни на насіння, попри стабільне забезпечення заводів всередині країни. Протягом 1–11 лютого Україна експортувала 134 тис. т олії, переважно до країн ЄС (для порівняння: у січні — 393 тис. т, у грудні — 550 тис. т).

Прогноз USDA

Згідно з оновленими даними, Департамент сільського господарства США (USDA) збільшив прогноз світового експорту кукурудзи на 2025/26 МР до 206,6 млн т. Зростання відбулося для США (+2,5 млн т до 83,8 млн т) та знизилося для України (-1,0 млн т до 22,0 млн т). Прогнозовані кінцеві запаси кукурудзи в 2024/25 МР оцінюються на рівні 289,0 млн т, що на 1,9 млн т менше показника попереднього місяця.

Світові тенденції

Як зазначають аналітики, свята в Китаї та зменшення попиту в Індії буде обмежувати зростання цін на соняшникову олію, тому переробники в Україні будуть стримано купувати соняшник, хоча вже на цьому тижні очікується підвищення температур та збільшення поставок соняшника.

В Аргентині з 36,4% площ вже зібрано понад 2 млн т соняшника з урожайністю 2,2 т/га. За даними щотижневого звіту Зернової біржі Буенос-Айресу (BAGE), в основних регіонах вирощування соняшника (південь Буенос-Айресу та Ла-Пампа) близько 75% посівів перебувають у відмінному або доброму стані, проте масове збирання розпочнеться лише наприкінці лютого — на початку березня.

Крім того, ціни на соняшникову олію на ринку Індії (CIF Mumbai) тримаються на рівні 1400–1410 $/т під впливом здешевлення пальмової олії.

Нагадаємо, протягом минулого тижня вартість соняшнику продовжувала зростати, стимульована високим попитом з боку переробників та позитивною ціновою динамікою на олію в портах.