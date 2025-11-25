Цены на продовольственную пшеницу в Украине остаются стабильными: какова ситуация на мировом рынке зерна

Украина показывает устойчивость на фоне мирового падения цен на пшеницу. Несмотря на давление отчетов Министерства сельского хозяйства США (USDA) и Международного совета по зерну (IGC), прогнозирующих рекордный мировой урожай, закупочные цены в украинских портах остаются стабильными для продовольственной пшеницы и несколько выросли на фуражную.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Цены на украинскую пшеницу

В частности, закупочные цены на продовольственную пшеницу в Украине в течение недели зафиксированы на уровне 218 – 223 $/т с доставкой в черноморские порты, а цены на фуражную пшеницу выросли на 1 3 $/т до 210 – 212 $/т. В гривневом эквиваленте цены также повысились: до 10 600 – 10750 грн/т на продовольственную и 10150 – 10300 грн/т на фуражную, получив дополнительную поддержку роста курса доллара. Такая стабильность объясняется ограниченным предложением украинских портов.

Мировые цены на пшеницу

Мировые же котировки, напротив, продолжают падать. Главный фактор – увеличение прогнозов мирового производства пшеницы в 2025/26 МГ. После повышения USDA до 828 млн т эксперты IGC также обновили свою оценку с 827 до 830 млн т (по сравнению с 799 млн т в предыдущем сезоне).

Под этим фундаментальным давлением увеличение производства и запасов котировки на американскую мягкую пшеницу обвалились. В течение недели декабрьские фьючерсы на пшеницу снизились:

на SRW-пшеницу в Чикаго – на 4,2% до 191,9 $/т;

на HRW-пшеницу в Канзас-Сити – на 4,2% до 186,4$/т;

на HRS-пшеницу в Миннеаполисе – на 1% до 209 $/т;

на пшеницу на бирже Euronext в Париже – на 0,9% до 189,75 €/т или 218,5 $/т.

Даже резкое увеличение экспорта пшеницы из США на 92% не смогло поддержать котировки. Общий экспорт США в 2025/26 МГ достиг 12,84 млн т, что на 19,7% опережает прошлогодние темпы.

Дополнительное давление на цены оказывают высокие темпы и хорошие условия сева озимой пшеницы в основных странах-экспортерах. К примеру, в США уже засеяно 97% запланированных площадей, а во Франции – 95%, что превышает прошлогодние и средние 5-летние показатели.

Снижение цен подтверждает и недавний тендер в Саудовской Аравии, где GFSA приобрело 300 тыс т твердой пшеницы с поставкой в марте-апреле 2026 г. по цене 257,96-259,74 $/т C&F, что ниже, чем цены закупки с поставкой в $2/2 C&F).

Как отмечают аналитики, из-за мировых тенденций и итогов тендера в Саудовской Аравии, ожидать роста цен на пшеницу в Украине в ближайшее время не стоит.

Ранее сообщалось, что в страна, один из ключевых мировых экспортеров, в маркетинговом году (с июля 2025 по июнь 2026 года) не планирует вводить никаких ограничений на экспорт пшеницы. Ожидается, что экспорт пшеницы достигнет около 17 млн. тонн.