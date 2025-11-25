Ціни на продовольчу пшеницю в Україні залишаються стабільними: яка ситуація на світовому ринку зерна

Україна демонструє стійкість на тлі світового падіння цін на пшеницю. Попри тиск звітів Міністерства сільського господарства США (USDA) та Міжнародної ради по зерну (IGC), які прогнозують рекордний світовий врожай, закупівельні ціни в українських портах залишаються стабільними для продовольчої пшениці і дещо зросли на фуражну.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Ціни на українську пшеницю

Зокрема, закупівельні ціни на продовольчу пшеницю в Україні протягом тижня зафіксовані на рівні 218 – 223 $/т з доставкою до чорноморських портів, а ціни на фуражну пшеницю зросли на 1 – 3 $/т до 210 – 212 $/т. У гривневому еквіваленті ціни також підвищилися: до 10600 – 10750 грн/т на продовольчу та 10150 – 10300 грн/т на фуражну, отримавши додаткову підтримку від зростання курсу долара. Така стабільність пояснюється обмеженою пропозицією в українських портах.

Світові ціни на пшеницю

Світові ж котирування, навпаки, продовжують падати. Головний чинник — збільшення прогнозів світового виробництва пшениці у 2025/26 МР. Після підвищення USDA до 828 млн т, експерти IGC також оновили свою оцінку з 827 до 830 млн т (порівняно з 799 млн т у попередньому сезоні).

Під цим фундаментальним тиском збільшення виробництва та запасів, котирування на американську м’яку пшеницю обвалилися. Протягом тижня грудневі ф’ючерси на пшеницю знизились:

на SRW-пшеницю в Чикаго – на 4,2% до 191,9 $/т;

на HRW-пшеницю в Канзас-Сіті – на 4,2% до 186,4 $/т;

на HRS-пшеницю в Міннеаполісі – на 1% до 209 $/т;

на пшеницю на біржі Euronext у Парижі – на 0,9% до 189,75 €/т або 218,5 $/т.

Навіть різке збільшення експорту пшениці зі США на 92% не змогло підтримати котирування. Загальний експорт США у 2025/26 МР сягнув 12,84 млн т, що на 19,7% випереджає торішні темпи.

Додатковий тиск на ціни чинять високі темпи та гарні умови сівби озимої пшениці в основних країнах-експортерах. Наприклад, у США вже засіяно 97% запланованих площ, а у Франції – 95%, що перевищує торішні та середні 5-річні показники.

Зниження цін підтверджує і нещодавній тендер у Саудівській Аравії, де GFSA придбало 300 тис т твердої пшениці з поставкою у березні–квітні 2026 р за ціною 257,96–259,74 $/т C&F, що нижче, ніж ціни закупівлі з поставкою у грудні–січні (262,8–265,4 $/т C&F).

Як зазначають аналітики, через світові тенденції та підсумки тендеру в Саудівській Аравії, очікувати зростання цін на пшеницю в Україні найближчим часом не варто.

Раніше повідомлялося, що україна, один із ключових світових експортерів, у маркетинговому році (з липня 2025 року по червень 2026 року) не планує запроваджувати жодних обмежень на експорт пшениці. Очікується, що експорт пшениці досягне близько 17 мільйонів тонн.