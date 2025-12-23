Цены на пшеницу растут из-за риска экспорта в Черном море

Мировые цены на пшеницу выросли из-за новой волны напряженности в Черноморском регионе. После трехдневного ралли, во время которого фьючерсы в Чикаго подорожали на 1,7%, котировки стабилизировались вблизи недельного максимума на фоне растущих рисков для стабильного экспорта зерна.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Главным фактором роста стало возобновление опасений по поводу перебоев в экспорте из Черноморского региона. Эскалация боевых действий заставила инвесторов снова закладывать в цену премию за риск, которая раньше начала исчезать на фоне дипломатических надежд.

Так, поздно вечером 22 декабря вражеский беспилотник попал в объекты порта и гражданское судно в Одессе. Глава ОВА Олег Кипер подтвердил разрушение, а вице-премьер Алексей Кулеба уточнил, что на борту судна находилась партия соевых бобов, предназначенная для экспорта.

Аналитики отмечают, что рынок остро реагирует на любые угрозы логистическим цепочкам двух ведущих мировых поставщиков зерна.

По данным Украинской зерновой ассоциации, постоянные атаки на критическую инфраструктуру и дефицит электроэнергии не позволяют железным дорогам и портам работать на полную мощность.

В то же время, рынок внимательно следит за миротворческими инициативами США. Специальный посланник Стив Виткофф подтвердил проведение встреч с представителями Украины и Европы по обсуждению обновленного мирного плана и системы гарантий безопасности.

Несмотря на активизацию переговорного процесса реальная ситуация в портах остается решающим фактором для цен.

Трейдеры взвешивают потенциал экономического развития Украины в будущем против текущих разрушений, продолжающих ограничивать мировое предложение продовольствия, пишет Bloomberg.

Напомним, в Одесском порту взрывной волной было повреждено гражданское судно под флагом Ливана. Судно перевозило украинскую сою.