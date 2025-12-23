Ціни на пшеницю зростають через ризики експорту Чорним морем

Світові ціни на пшеницю зросли через нову хвилю напруженості у Чорноморському регіоні. Після триденного ралі, під час якого ф'ючерси в Чикаго подорожчали на 1,7%, котирування стабілізувалися поблизу тижневого максимуму на тлі зростаючих ризиків для стабільного експорту зерна.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Головним чинником зростання стало відновлення побоювань щодо перебоїв в експорті з Чорноморського регіону. Ескалація бойових дій змусила інвесторів знову закладати в ціну премію за ризик, яка раніше почала зникати на тлі дипломатичних сподівань.

Так, пізно ввечері 22 грудня ворожий безпілотник поцілив у об'єкти порту та цивільне судно в Одесі. Голова ОВА Олег Кіпер підтвердив руйнування, а віцепрем'єр Олексій Кулеба уточнив, що на борту судна перебувала партія соєвих бобів, призначена для експорту.

Аналітики зазначають, що ринок гостро реагує на будь-які загрози логістичним ланцюжкам двох провідних світових постачальників зерна.

За даними Української зернової асоціації, постійні атаки на критичну інфраструктуру та дефіцит електроенергії не дозволяють залізниці та портам працювати на повну потужність.

Водночас ринок уважно стежить за миротворчими ініціативами США. Спеціальний посланник Стів Віткофф підтвердив проведення зустрічей із представниками України та Європи для обговорення оновленого мирного плану та системи гарантій безпеки.

Попри активізацію переговорного процесу, реальна ситуація в портах залишається вирішальним фактором для цін.

Трейдери зважують потенціал економічного розвитку України в майбутньому проти поточних руйнувань, які продовжують обмежувати світову пропозицію продовольства, пише Bloomberg.

Нагадаємо, в Одеському порту вибуховою хвилею було пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану. Судно перевозило українську сою.