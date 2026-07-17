Цены на пшеницу в портах Одессы упали из-за постоянных обстрелов и дорогого страхования судов

На этой неделе в глубоководных портах Большой Одессы зафиксировали резкое снижение цен на продовольственную пшеницу. Основной причиной снижения стоимости стали высокие военные риски для морского экспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "АПК-Информ".

Главным фактором негативной тенденции есть постоянные удары РФ по портовой инфраструктуре Украины. Из-за этих атак страна уже потеряла около трети своих мощностей для перевалки зерна. Кроме того, существенно выросли расходы по всему пути экспорта.

Экспортеры вынуждены закладывать новые риски в финальную стоимость продукции. В частности, компаниям приходится компенсировать:

значительное удорожание аренды судов;

стремительный рост стоимости страхования кораблей;

финансовые потери из-за простого транспорта во время длительных воздушных тревог.

Поэтому в портах Великой Одессы цены спроса на продовольственную пшеницу 3 класса по состоянию на утро 17 июля упали до 195–206 долларов за тонну (на условиях CPT-порт). Это на 5–8 долларов за тонну меньше, чем в конце прошлой недели.

Напомним, прогноз урожая украинской пшеницы вырос до 24 млн тонн. Департамент сельского хозяйства США (USDA) опубликовал обновленный мировой прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур на 2026/27 маркетинговый год, в котором пересмотрел показатели для Украины в сторону роста.