Ціни на пшеницю в портах Одеси впали через постійні обстріли та дороге страхування суден

Цього тижня у глибоководних портах Великої Одеси зафіксували різке зниження цін на продовольчу пшеницю. Основною причиною падіння вартості стали високі воєнні ризики для морського експорту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "АПК-Інформ".

Головним чинником негативної тенденції є постійні удари РФ по портовій інфраструктурі України. Через ці атаки країна вже втратила близько третини своїх потужностей для перевалки зерна. Крім того, суттєво зросли витрати на всьому шляху експорту.

Експортери змушені закладати нові ризики у фінальну вартість продукції. Зокрема, компаніям доводиться компенсувати:

значне подорожчання оренди суден;

стрімке зростання вартості страхування кораблів;

фінансові втрати через простій транспорту під час тривалих повітряних тривог.

Через це у портах Великої Одеси ціни попиту на продовольчу пшеницю 3 класу станом на ранок 17 липня впали до 195–206 доларів за тонну (на умовах CPT-порт). Це на 5–8 доларів за тонну менше, ніж наприкінці минулого тижня.

Нагадаємо, прогноз врожаю української пшениці зріс до 24 млн тонн. Департамент сільського господарства США (USDA) опублікував оновлений світовий прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2026/27 маркетинговий рік, у якому переглянув показники для України у бік зростання.