Цены на пшеницу в Украине продолжают снижаться на фоне повышения прогнозов производства в мире

Экспортные цены на украинскую продовольственную пшеницу продолжают падать. За неделю они снизились на 100 – 200 грн/т, достигнув 10200 – 10300 грн/т, или $214–218/т, с доставкой в черноморские порты. В то же время цены на фуражную пшеницу выросли на 50-100 грн/т до 9550 – 9700 грн/т ($204–207/т) из-за ограниченного предложения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Давление на украинскую пшеницу снижает цены на российскую продукцию, обусловленное очередным повышением прогнозов урожая в РФ и в целом в мире. Благоприятная погода на востоке России позволит собрать больше пшеницы в Сибири и на Урале, но вряд ли она попадет на экспорт через черноморские порты, а будет давить на внутренние цены в РФ .

Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства США USDA, мировое производство пшеницы вырастет на 9,3 млн т до рекордных 816,2 млн т. В частности, для Украины прогноз увеличен на 1 млн т. В то же время биржевые котировки на пшеницу показали небольшой рост на:

1,9% до $196,2/т – на SRW-пшеницу в Чикаго;

1,2% до $192,4/т – на HRW-пшеницу в Канзас-Сити;

0,1% до $212,2/т – на HRS-пшеницу в Миннеаполисе;

0,1% до €191,25/т ($226,7/т) – фьючерсы на пшеницу на Euronext (Париж).

Как отметили аналитики, темпы экспорта пшеницы из Украины в первой половине сентября на 51% ниже, чем в прошлом. Всего в сезоне 2025/26 экспорт составил 3,63 млн т, что на 45% меньше показателя прошлого года.

Засушливая погода на востоке и юге Украины задерживает сев пшеницы озимой под урожай 2026 года. Это может поддержать цены в Черноморском регионе в октябре-ноябре.

Напомним, с начала 2025/2026 маркетингового года, то есть с 1 июля, Украина экспортировала зерновых и зернобобовых культур 5,028 млн тонн .