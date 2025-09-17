Ціни на пшеницю в Україні продовжують знижуватись на тлі підвищення прогнозів виробництва у світі

Експортні ціни на українську продовольчу пшеницю продовжують падати. За тиждень вони знизилися на 100 - 200 грн/т, досягнувши 10200 – 10300 грн/т, або $214–218/т, з доставкою в чорноморські порти. Водночас ціни на фуражну пшеницю зросли на 50 - 100 грн/т до 9550 – 9700 грн/т ($204–207/т) через обмежену пропозицію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Тиск на українську пшеницю чинить зниження цін на російську продукцію, зумовлене черговим підвищенням прогнозів врожаю в РФ та загалом у світі. Сприятлива погода на сході Росії дозволить зібрати більше пшениці в Сибіру та на Уралі, але вона навряд чи попаде на експорт через чорноморські порти, а буде тиснути на внутрішні ціни в РФ.

Згідно з прогнозом Міністерства сільського господарства США USDA, світове виробництво пшениці зросте на 9,3 млн т до рекордних 816,2 млн т. Зокрема, для України прогноз збільшено на 1 млн т. Водночас біржові котирування на пшеницю показали невелике зростання на:

1,9% до $196,2/т – на SRW-пшеницю в Чикаго;

1,2% до $192,4/т – на HRW-пшеницю в Канзас-Сіті;

0,1% до $212,2/т – на HRS-пшеницю в Міннеаполісі;

0,1% до €191,25/т ($226,7/т) – ф’ючерси на пшеницю на Euronext (Париж).

Як зазначили аналітики, темпи експорту пшениці з України у першій половині вересня на 51% нижчі, ніж торік. Загалом у сезоні 2025/26 експорт склав 3,63 млн т, що на 45% менше за показник минулого року.

Посушлива погода на сході та півдні України затримує сівбу озимої пшениці під урожай 2026 року. Це може підтримати ціни в Чорноморському регіоні у жовтні-листопаді.

Нагадаємо, з початку 2025/2026 маркетингового року, тобто з 1 липня, Україна експортувала зернових та зернобобових культур 5,028 млн тонн.