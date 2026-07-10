Цены на рапс растут из-за подорожания нефти и жары в Европе

Мировые цены на рапс продолжают расти под влиянием жары в Европе и резкого удорожания нефти после обострения геополитической ситуации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Зерновой биржи".

Цены на рапс резко пошли вверх

Мировые котировки на рапс продолжают расти под влиянием неблагоприятных погодных условий в Европе и резкого удорожания нефти, вызванного новым обострением отношений между США и Ираном. Дополнительную поддержку рынку обеспечивают ожидания трейдеров по сокращению предложения при уборке урожая.

За последние два дня сентябрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 8,3% – до 78 долларов за баррель. В то же время они остаются на 15,4% ниже, чем месяц назад. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке.

На этом фоне августовские фьючерсы на рапс на бирже Euronext в Париже за неделю выросли на 3,6% – до 523 евро за тонну (597 долларов), а ноябрьские контракты торгуются еще на 9 евро за тонну дороже. Это свидетельствует об ожиданиях рынка по дальнейшему повышению цен в период активного уборки урожая в Европейском Союзе, Украине и Канаде.

В то же время, прогноз импорта рапса в ЕС в новом сезоне остается на уровне прошлого года. Поэтому ключевым фактором для рынка станет, смогут ли Украина, Канада и Австралия сохранить нынешние объемы экспорта на фоне возможного увеличения внутренней переработки.

По итогам 2025/26 маркетингового года импорт рапса в Евросоюз сократился на 29% – до 5,4 млн тонн. Крупнейшим поставщиком осталась Австралия с долей почти 40%, за ней следуют Украина (29,6%) и Канада (16,2%). В то же время, поставки из Молдовы существенно выросли.

Положительную ценовую динамику показывает и канадский рынок. На бирже ICE в Виннипеге ноябрьские фьючерсы на канолу за неделю подорожали на 6,7% - до 784 канадских долларов за тонну (554 доллара США), хотя погодные условия для выращивания культуры в Канаде остаются благоприятными.

В Украине жара ускорила созревание рапса, тогда как более холодная погода и незначительные осадки последних дней способствуют наливу поздних посевов, несколько сдерживая темпы жатвы.

На внутреннем рынке экспортные цены на рапс с доставкой в черноморские порты за неделю выросли на 15–20 долларов за тонну – до 560–575 долларов, или 26,5–27 тыс. грн за тонну.

Перерабатывающие предприятия удерживают закупочные цены на уровне 26–26,5 тыс. грн за тонну без НДС с доставкой на завод. В то же время участники рынка не исключают их повышения из-за конкуренции с экспортерами.

Также выросли цены спроса на рапс с поставкой на западную границу Украины - до 480-485 евро за тонну. За поставки на перерабатывающие предприятия в Польше и Чехии покупатели готовы платить 525-535 евро за тонну.

Несмотря на активный рост цен, украинские аграрии не спешат с продажей нового урожая, рассчитывая на дальнейшее удорожание. В то же время, аналитики отмечают, что начало массового сбора рапса в Украине и странах ЕС может ограничить дальнейший рост котировок. Дополнительным сдерживающим фактором остается достаточное предложение растительных масел на мировом рынке и относительно стабильные цены на них, несмотря на колебания стоимости нефти.

Напомним, закупочные цены на подсолнечник в Украине за неделю снизились на 500-1 000 грн за тонну - до 32 000-33 000 грн за тонну с доставкой на завод. На рынок оказывают давление низкое предложение в конце сезона, остановка части заводов и подготовка отдельных предприятий к переработке рапса.