Ціни на ріпак зростають через подорожчання нафти та спеку в Європі

Світові ціни на ріпак продовжують зростати під впливом спеки в Європі та різкого подорожчання нафти після загострення геополітичної ситуації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Зернової біржі".

Ціни на ріпак різко пішли вгору

Світові котирування на ріпак продовжують зростати під впливом несприятливих погодних умов у Європі та різкого подорожчання нафти, спричиненого новим загостренням відносин між США та Іраном. Додаткову підтримку ринку забезпечують очікування трейдерів щодо скорочення пропозиції під час збирання врожаю.

За останні два дні вересневі ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 8,3% - до 78 доларів за барель. Водночас вони залишаються на 15,4% нижчими, ніж місяць тому. Подальша динаміка цін залежатиме від розвитку конфлікту на Близькому Сході.

На цьому тлі серпневі ф'ючерси на ріпак на біржі Euronext у Парижі за тиждень зросли на 3,6% - до 523 євро за тонну (597 доларів), а листопадові контракти торгуються ще на 9 євро за тонну дорожче. Це свідчить про очікування ринку щодо подальшого підвищення цін у період активного збирання врожаю в Європейському Союзі, Україні та Канаді.

Водночас прогноз імпорту ріпаку до ЄС у новому сезоні залишається на рівні минулого року. Тому ключовим фактором для ринку стане те, чи зможуть Україна, Канада та Австралія зберегти нинішні обсяги експорту на тлі можливого збільшення внутрішньої переробки.

За підсумками 2025/26 маркетингового року імпорт ріпаку до Євросоюзу скоротився на 29% - до 5,4 млн тонн. Найбільшим постачальником залишилася Австралія із часткою майже 40%, за нею йдуть Україна (29,6%) та Канада (16,2%). Водночас поставки з Молдови суттєво зросли.

Позитивну цінову динаміку демонструє й канадський ринок. На біржі ICE у Вінніпезі листопадові ф'ючерси на канолу за тиждень подорожчали на 6,7% — до 784 канадських доларів за тонну (554 долари США), хоча погодні умови для вирощування культури в Канаді залишаються сприятливими.

В Україні спека прискорила дозрівання ріпаку, тоді як прохолодніша погода та незначні опади останніх днів сприяють наливу пізніх посівів, водночас дещо стримуючи темпи жнив.

На внутрішньому ринку експортні ціни на ріпак із доставкою до чорноморських портів за тиждень зросли на 15–20 доларів за тонну - до 560–575 доларів, або 26,5–27 тис. грн за тонну.

Переробні підприємства наразі утримують закупівельні ціни на рівні 26–26,5 тис. грн за тонну без ПДВ із доставкою на завод. Водночас учасники ринку не виключають їхнього підвищення через конкуренцію з експортерами.

Також зросли ціни попиту на ріпак із поставкою до західного кордону України - до 480–485 євро за тонну. За поставки на переробні підприємства у Польщі та Чехії покупці готові платити 525–535 євро за тонну.

Попри активне зростання цін, українські аграрії не поспішають із продажем нового врожаю, розраховуючи на подальше подорожчання. Водночас аналітики зазначають, що початок масового збирання ріпаку в Україні та країнах ЄС може обмежити подальше зростання котирувань. Додатковим стримувальним фактором залишаються достатня пропозиція рослинних олій на світовому ринку та відносно стабільні ціни на них, незважаючи на коливання вартості нафти.

Нагадаємо, закупівельні ціни на соняшник в Україні протягом тижня знизилися на 500-1 000 грн за тонну - до 32 000-33 000 грн за тонну з доставкою на завод. На ринок тиснуть низька пропозиція наприкінці сезону, зупинка частини заводів і підготовка окремих підприємств до переробки ріпаку.