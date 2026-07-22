Цены на растительные масла растут: что происходит на мировом и украинском рынках

Мировые котировки на растительные масла продолжают расти на фоне резкого удорожания нефти и обострения ситуации на Ближнем Востоке. В то же время в Украине закупочные цены остаются под давлением из-за слабого спроса, проблем с морским экспортом и осторожности покупателей, ожидающих удешевления продукции после нового урожая.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Зерновой биржи".

Рынок растительных масел

Мировые цены на растительные масла продолжают расти на фоне удорожания нефти, однако физический рынок остается сдержанным из-за слабого спроса покупателей. В Украине ситуацию дополнительно усложняют проблемы с морским экспортом, вызванные российскими обстрелами портовой инфраструктуры.

Повышение цен на нефть явилось одним из ключевых факторов поддержки рынка растительных масел. Обострение ситуации в Ормузском проливе, атаки Ирана на судоходство и возобновление ударов США по иранским военным объектам привели к существенному скачку нефтяных котировок. За последние две недели фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 22%, а только за последнюю неделю – на 7% до 91 доллара за баррель. Это стимулировало спрос на биотопливо и поддержало цены на растительное масло.

В то же время украинский рынок находится под давлением из-за почти полного прекращения морского экспорта. Из-за постоянных российских атак на черноморские порты и угрозы для гражданского судоходства судовладельцы избегают меры к украинским портам. В результате экспорт практически парализован, что способствует росту мировых цен, но в то же время оказывает давление на внутренние закупочные цены в Украине.

Больше всего на ситуацию отреагировал рынок рапса. Биржевые котировки в Париже за две недели выросли почти на 8%, а цены на рапсовое масло в Европе поднялись до $1570–1575 за тонну FOB Нидерланды.

Аналитики прогнозируют, что из-за сокращения экспорта в Украине будет увеличиваться внутренняя переработка рапса, а также экспорт украинского рапсового масла в страны ЕС по сухопутным маршрутам. Спрос со стороны Китая остается ограниченным, поскольку страна активно наращивает закупки рапсового масла из России.

Положительную динамику показывает и рынок соевого масла. Декабрьские фьючерсы в Чикаго за неделю прибавили более 1%, получив поддержку от роста цен на нефть и активизации закупок американской сои Китаем. Также подорожало соевое масло в Бразилии и китайском рынке.

В то же время пальмовое масло дорожает гораздо медленнее. На бирже Bursa Malaysia ее котировки за неделю выросли менее чем на 1%, что объясняется слабым спросом со стороны Индии, активно перерабатывающей собственный урожай.

На рынке подсолнечного масла тоже наблюдается неоднородная ситуация. В Индии цены на импортную продукцию несколько выросли из-за сокращения поставок из Украины и России. В то же время, российские экспортеры активно продают остатки старого урожая, ожидая рекордного урожая подсолнечника осенью, что может привести к дальнейшему снижению цен.

В Украине закупки подсолнечного масла с доставкой в черноморские порты фактически приостановлены из-за ситуации безопасности. В то же время, в дунайских портах фиксируются предложения продажи по цене 1380–1385 долларов за тонну на условиях FOB.

Эксперты отмечают, что хороший урожай рапса и подсолнечника в Украине, странах ЕС и России в ближайшие месяцы увеличит предложение растительных масел на мировом рынке. Поэтому покупатели пока не спешат заключать крупные контракты, ожидая возможного снижения цен в случае стабилизации ситуации на нефтяном рынке и потенциального перемирия между США и Ираном.

Напомним, в мире стремительно растет спрос на подсолнечное масло, поскольку покупатели массово отказываются от дорогой пальмовой. Однако для украинских заводов этот бум стал вызовом: из-за жесткой конкуренции со стороны других стран прибыли наших переработчиков начали падать.