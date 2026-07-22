Ціни на рослинні олії зростають: що відбувається на світовому та українському ринках

Світові котирування на рослинні олії продовжують зростати на тлі різкого подорожчання нафти та загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас в Україні закупівельні ціни залишаються під тиском через слабкий попит, проблеми з морським експортом і обережність покупців, які очікують здешевлення продукції після нового врожаю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Зернової біржі".

Ринок рослинних олій

Світові ціни на рослинні олії продовжують зростати на тлі подорожчання нафти, однак фізичний ринок залишається стриманим через слабкий попит покупців. В Україні ситуацію додатково ускладнюють проблеми з морським експортом, спричинені російськими обстрілами портової інфраструктури.

Підвищення цін на нафту стало одним із ключових факторів підтримки ринку рослинних олій. Загострення ситуації в Ормузькій протоці, атаки Ірану на судноплавство та відновлення ударів США по іранських військових об'єктах призвели до суттєвого стрибка нафтових котирувань. За останні два тижні ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 22%, а лише за останній тиждень – на 7%, до 91 долара за барель. Це стимулювало попит на біопаливо та підтримало ціни на рослинні олії.

Водночас український ринок перебуває під тиском через майже повне припинення морського експорту. Через постійні російські атаки на чорноморські порти та загрози для цивільного судноплавства судновласники уникають заходу до українських портів. У результаті експорт практично паралізований, що сприяє зростанню світових цін, але водночас тисне на внутрішні закупівельні ціни в Україні.

Найбільше на ситуацію відреагував ринок ріпаку. Біржові котирування в Парижі за два тижні зросли майже на 8%, а ціни на ріпакову олію в Європі піднялися до 1570–1575 доларів за тонну FOB Нідерланди.

Аналітики прогнозують, що через скорочення експорту в Україні збільшуватиметься внутрішня переробка ріпаку, а також експорт української ріпакової олії до країн ЄС сухопутними маршрутами. Попит з боку Китаю при цьому залишається обмеженим, оскільки країна активно нарощує закупівлі ріпакової олії з Росії.

Позитивну динаміку демонструє й ринок соєвої олії. Грудневі ф'ючерси в Чикаго за тиждень додали понад 1%, отримавши підтримку від зростання нафтових цін та активізації закупівель американської сої Китаєм. Також подорожчала соєва олія в Бразилії та на китайському ринку.

Водночас пальмова олія дорожчає значно повільніше. На біржі Bursa Malaysia її котирування за тиждень зросли менш ніж на 1%, що пояснюється слабким попитом з боку Індії, яка активно переробляє власний урожай.

На ринку соняшникової олії також спостерігається неоднорідна ситуація. В Індії ціни на імпортну продукцію трохи зросли через скорочення поставок з України та Росії. Водночас російські експортери активно продають залишки старого врожаю, очікуючи рекордного врожаю соняшнику восени, що може призвести до подальшого зниження цін.

В Україні закупівлі соняшникової олії з доставкою до чорноморських портів фактично призупинені через безпекову ситуацію. Водночас у дунайських портах фіксуються пропозиції продажу за ціною 1380–1385 доларів за тонну на умовах FOB.

Експерти зазначають, що гарний урожай ріпаку та соняшнику в Україні, країнах ЄС і Росії найближчими місяцями збільшить пропозицію рослинних олій на світовому ринку. Через це покупці наразі не поспішають укладати великі контракти, очікуючи можливого зниження цін у разі стабілізації ситуації на нафтовому ринку та потенційного перемир'я між США й Іраном.

Нагадаємо, у світі стрімко зростає попит на соняшникову олію, оскільки покупці масово відмовляються від дорогої пальмової. Проте для українських заводів цей бум став викликом: через жорстку конкуренцію з боку інших країн прибутки наших переробників почали падати.