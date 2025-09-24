Цены на рынке первичной недвижимости будут и дальше расти: какие причины

С начала года на первичном рынке цены в гривне выросли в среднем в диапазоне 15-20%, и это не предел. Стоимость квадратного метра будет и дальше увеличиваться в рамках роста себестоимости.

Об этом в комментарии для Delo.ua сообщила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Эксперт отметила, что цены на первичном рынке жилья продолжают расти. С начала года квадратный метр подорожал не менее на 15%, в ликвидных комплексах с более высоким уровнем темпа строительства и продаж рост цен достиг 18-20%.

В первую очередь это происходит из-за роста себестоимости строительства, а именно - цен на строительные материалы.

"Цены на строительные материалы растут по ряду причин: смены логистической цепочки, ее подорожания, релокации производства и отладке новых, потеря определенных производственных мощностей. Особенно это касается стекла, и есть проблема с бетоном - этот материал удовлетворяет лишь 65% потребностей по стране", - говорит Виктория Берещак.

Кроме проблем со строительными материалами, существует кадровый голод в строительстве. По словам обозревателя рынка, проблема с квалифицированными работниками отрасли возникла из-за того, что большинство служит в армии или уехало за границу.

Эксперт предупреждает, что стоимость квадратного метра и дальше будет расти в пределах корреляции с ростом себестоимости.

"При этом надо понимать - девелоперы "съедают" свою маржу. У них ограниченный спрос, и он сковывает им руки. Они не могут поставить реальный рост более 15%", - отмечает Виктория Берещак.

По словам эксперта, годовой рост квадратного метра в среднем может быть до 20%. "Суммарно за год, не больше. Соответственно за полгода это 10-12%, но это не значит, что 20% делится пополам. Это может быть, например, за первое полугодие 5%, а за второе 15%", - констатирует Виктория Берещак.

При этом ситуация очень зависима от событий на геополитической арене и поведения покупателя, поэтому точные колебания цен спрогнозировать трудно.

Напомним, спрос на первичное жилье по состоянию на сегодняшний день достигает лишь 20% от показателей 2021 года.