Ціни на ринку первинної нерухомості будуть і далі зростати: які причини

Від початку року на первинному ринку ціни в гривні зросли в середньому в діапазоні 15-20%, і це не межа. Вартість квадратного метра буде й далі збільшуватись в рамках зростання собівартості.

Про це у коментарі для Delo.ua повідомила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Експертка відзначила, що ціни на первинному ринку житла продовжують зростати. Від початку року квадратний метр подорожчав щонайменше на 15%, у ліквідних комплексах із вищим рівнем темпу будівництва та продажів ріст цін сягнув 18-20%.

Передусім це відбувається через зростання собівартості будівництва, а саме - росту цін на будівельні матеріали.

“Ціни на будівельні матеріали зростають із низки причин: зміни логістичного ланцюжку, його подорожчання, релокацію виробництва і налагодження нових, втрата певних виробничих потужностей. Особливо це стосується скла, і є проблема з бетоном - цей матеріал задовольняє лише 65% потреб по країні”, - говорить Вікторія Берещак.

Окрім проблем із будівельними матеріалами, існує також кадровий голод у будівництві. За словами оглядачки ринку, проблема з кваліфікованими працівниками галузі виникла через те, що більшість служить у війську або виїхала за кордон.

Експертка попереджає, що вартість квадратного метра й далі буде зростати в межах кореляції зі зростанням собівартості.“При цьому треба розуміти - девелопери “з'їдають” свою маржу. У них обмежений попит, і він сковує їм руки. Вони не можуть поставити реальне зростання більше, ніж 15%”, - зазначає Вікторія Берещак.

За словами експертки, річне зростання квадратного метра в середньому може бути до 20%. “Сумарно за рік, не більше. Відповідно за півроку це 10-12%, але це не значить, що 20% ділиться навпіл. Це може бути наприклад за перше півріччя 5%, а за друге 15%”, - констатує Вікторія Берещак.

При цьому ситуація дуже залежна від подій на геополітичній арені та поведінки покупця, через що точні коливання цін спрогнозувати важко.

Нагадаємо, попит на первинне житло станом на зараз сягає лише 20% від показників 2021 року.