Цены на серебро, золото и платину обновили исторические максимумы

Цены на драгметаллы резко выросли, обновив исторические максимумы, на фоне ожиданий снижения процентных ставок в США и роста геополитической напряженности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

В пятницу серебро впервые в истории преодолело отметку в 75 долларов за унцию. По состоянию на 09:33 по Гринвичу спотовая цена на серебро выросла на 4% - до 74,82 доллара, после достижения рекордного уровня 75,14 доллара за унцию.

Спотовое золото подорожало на 0,8% — до 4 516,50 доллара за унцию, обновив ранее исторический максимум на уровне 4 530,60 доллара. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале выросли на 1% - до 4 547,70 доллара.

По словам аналитика UBS Джованни Стауново, ожидания снижения процентных ставок в США и дальше поддерживают спрос на золото и серебро, а низкая ликвидность на рынках усиливает волатильность цен. Рынки сейчас закладывают два снижения ставок ФРС в течение следующего года, что является благоприятным фактором для недоходных активов.

Золото стремится к сильнейшему годовому росту с 1979 года, чему способствуют смягчение монетарной политики, активные закупки центральными банками, приток средств в ETF и тенденции дедолларизации.

Платина выросла на 7,3% — до 2 382,35 доллара за унцию, ранее достигнув рекордных 2 448,25 доллара. Палладий подорожал на 8,3% — до 1 823,76 доллара после трехлетнего максимума на предыдущей сессии.

Все драгметаллы демонстрируют недельный рост, при этом платина зафиксировала сильнейший недельный прирост за всю историю наблюдений. С начала года цены на платину выросли примерно на 170%, на палладий – более чем на 90%.

Аналитики отмечают, что ограниченное предложение, неопределенность тарифов и ротация инвестиционного спроса, а также планы Европейской комиссии смягчить запрет на двигатели внутреннего сгорания после 2035 года дополнительно поддерживают цены на платину и палладий.

Заметим, 23 декабря цены на золото достигли исторического максимума, незначительно превысив уровень в 4500 долларов за унцию на фоне роста спроса на безопасные активы из-за обострения отношений между США и Венесуэлой. В то же время серебро также обновило свой рекорд.