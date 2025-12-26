Запланована подія 2

Ціни на срібло, золото та платину оновили історичні максимуми

Ціни на дорогоцінні метали різко зросли / Depositphotos

Ціни на дорогоцінні метали різко зросли, оновивши історичні максимуми, на тлі очікувань зниження процентних ставок у США та зростання геополітичної напруженості. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

У п’ятницю срібло вперше в історії подолало позначку 75 доларів за унцію. Станом на 09:33 за Гринвічем спотова ціна на срібло зросла на 4% — до 74,82 долара, після досягнення рекордного рівня 75,14 долара за унцію.

Спотове золото подорожчало на 0,8% — до 4 516,50 долара за унцію, раніше оновивши історичний максимум на рівні 4 530,60 долара. Ф’ючерси на золото в США з поставкою в лютому зросли на 1% — до 4 547,70 долара.

За словами аналітика UBS Джованні Стауново, очікування зниження процентних ставок у США й надалі підтримують попит на золото та срібло, а низька ліквідність на ринках посилює волатильність цін. Ринки наразі закладають два зниження ставок ФРС упродовж наступного року, що є сприятливим фактором для недохідних активів.

Золото прямує до найсильнішого річного зростання з 1979 року, чому сприяють пом’якшення монетарної політики, активні закупівлі центральними банками, приплив коштів у ETF та тенденції до дедоларизації.

Платина зросла на 7,3% — до 2 382,35 долара за унцію, раніше досягнувши рекордних 2 448,25 долара. Паладій подорожчав на 8,3% — до 1 823,76 долара після трирічного максимуму на попередній сесії.

Усі дорогоцінні метали демонструють тижневе зростання, при цьому платина зафіксувала найсильніший тижневий приріст за всю історію спостережень. З початку року ціни на платину зросли приблизно на 170%, на паладій — більш ніж на 90%.

Аналітики зазначають, що обмежена пропозиція, невизначеність щодо тарифів та ротація інвестиційного попиту, а також плани Європейської комісії пом’якшити заборону на двигуни внутрішнього згоряння після 2035 року додатково підтримують ціни на платину та паладій.

Зауважимо, 23 грудня, ціни на золото досягли історичного максимуму, незначно перевищивши рівень у 4500 доларів за унцію, на тлі зростання попиту на безпечні активи через загострення відносин між США та Венесуелою. Водночас срібло також оновило свій рекорд.

Автор:
Тетяна Гойденко