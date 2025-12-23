Ціни на золото встановили рекорд понад $4500 за унцію через попит на безпечні активи

У вівторок, 23 грудня, ціни на золото досягли історичного максимуму, незначно перевищивши рівень у 4500 доларів за унцію, на тлі зростання попиту на безпечні активи через загострення відносин між США та Венесуелою. Водночас срібло також оновило свій рекорд.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Які ціни на золото та срібло

Спотові ціни на золото зросли на 0,9% сягнули 4 486,55 долара за унцію, після того як упродовж сесії метал оновив історичний максимум на рівні 4 497,55 долара. Ф’ючерси на золото в США з поставкою у лютому подорожчали на 1,1% - до 4 519,20 долара за унцію.

Срібло також продемонструвало зростання: спотова ціна піднялася на 0,8% - до 69,56 долара за унцію, після досягнення рекордної позначки 69,98 долара. З початку року срібло додало понад 141%, випередивши золото за темпами зростання на тлі дефіциту пропозиції, високого промислового попиту та активного притоку інвестицій.

За словами старшого стратега Pepperstone Майкла Брауна, у святковий період ринок може перейти до фази помірної консолідації через зниження ліквідності. Водночас він прогнозує відновлення активного зростання після повернення повноцінних торговельних обсягів. У середньостроковій перспективі природною ціллю для золота він називає рівень 5 000 доларів за унцію, тоді як для срібла довгостроковою метою залишається позначка 75 доларів.

Загострення відносин між США та Венесуелою підтримує попит на золото як захисний актив. За словами аналітиків, інвестори дедалі активніше обирають дорогоцінні метали на тлі очікувань подальшого зниження процентних ставок у США.

Додаткову підтримку ринку надали заяви про можливі кадрові зміни у Федеральній резервній системі та сигнали пом’якшення монетарної політики. З початку року золото зросло більш ніж на 70%, залишаючись чутливим до геополітичних новин і змін у ринкових очікуваннях щодо ставок.

Золото в Україні

Промисловий видобуток золота в Україні наразі майже не здійснюється, незважаючи на значний потенціал. За оцінками Державної служби геології та надр України (Держгеонадр), прогнозні ресурси золота в країні становлять близько 3 тис. тонн.

У вересні Кабінет міністрів затвердив умови конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції у межах родовища "Добра" у Кіровоградській області. Вона передбачає можливість видобутку дев'яти корисних копалин, зокрема літію й золота.

Ринок золота в Україні здебільшого залежить від імпорту, оскільки власний видобуток мінімальний. Основними гравцями є Національний банк, який регулює обіг банківських металів, комерційні банки та ювелірні компанії.