Цены на золото установили рекорд свыше $4500 за унцию из-за спроса на безопасные активы

Во вторник, 23 декабря, цены на золото достигли исторического максимума, незначительно превысив уровень в 4500 долларов за унцию, на фоне роста спроса на безопасные активы из-за обострения отношений между США и Венесуэлой. В то же время серебро также обновило свой рекорд.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Какие цены на золото и серебро

Спотовые цены на золото выросли на 0,9% до 4 486,55 доллара за унцию, после того как на протяжении сессии металл обновил исторический максимум на уровне 4 497,55 доллара. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале подорожали на 1,1% – до 4 519,20 доллара за унцию.

Серебро также продемонстрировало рост: спотовая цена поднялась на 0,8% - до 69,56 доллара за унцию, после достижения рекордной отметки 69,98 доллара. С начала года серебро прибавило более 141%, опередив золото по темпам роста на фоне дефицита предложения, высокого промышленного спроса и активного притока инвестиций.

По словам старшего стратега Pepperstone Майкла Брауна, в праздничный период рынок может перейти к фазе умеренной консолидации из-за снижения ликвидности. В то же время, он прогнозирует возобновление активного роста после возвращения полноценных торговых объемов. В среднесрочной перспективе естественной целью золота он называет уровень 5 000 долларов за унцию, тогда как для серебра долгосрочной целью остается отметка 75 долларов.

Обострение отношений между США и Венесуэлой поддерживает спрос на золото в качестве защитного актива. По словам аналитиков, инвесторы все активнее выбирают драгоценные металлы на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок в США.

Дополнительную поддержку рынку оказали заявления о возможных кадровых изменениях в Федеральной резервной системе и сигналах смягчения монетарной политики. С начала года золото выросло более чем на 70%, оставаясь чувствительным к геополитическим новостям и изменениям в рыночных ожиданиях по ставкам.

Золото в Украине

Промышленная добыча золота в Украине почти не осуществляется, несмотря на значительный потенциал. По оценкам Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонадр), прогнозные ресурсы золота в стране составляет около 3 тыс. тонн.

В сентябре Кабинет министров утвердил условия конкурса на заключение соглашения о разделе продукции в пределах месторождения "Добра" в Кировоградской области. Она предусматривает возможность добычи девяти полезных ископаемых, в том числе лития и золота.

Рынок золота в Украине в основном зависит от импорта, поскольку собственная добыча минимальна. Основными игроками являются Национальный банк, регулирующий обращение банковских металлов, коммерческие банки и ювелирные компании.