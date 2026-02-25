Цены на сою в Украине остаются на высоком уровне: какие факторы влияют на рынок

В Украине соя является наиболее востребованной культурой из-за высокого спроса на экспортеров и переработчиков, которые заменяют дорогой подсолнечный шрот соевым в рецептурах кормов. За неделю цены на сою без ГМО в портах выросли до 450-458 $/т, а переработчики подняли закупочные цены до 20 500 грн/т.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Цены в портах и заводах

Экспортная цена на сою из ГМО в течение недели держалась на уровне 435 – 440 $/т (19 400 – 19 600 грн/т). Переработчики предлагают 19 000 – 20000 грн/т с доставкой.

Соя без ГМО за этот же период выросла на 5 – 10 $/т до уровня 450 – 458 $/т (20 000 – 20 500 грн/т). Переработчики повысили закупку на 300–500 грн/т – до 20 000 – 20 500 грн/т.

Еще год назад цены были ниже: соя из ГМО в портах стоила 18 тысяч – 18 200 грн/т, а без ГМО - 19 800 – 20 200 грн/т. Несмотря на текущий рост, производители сохраняют низкую активность в продажах.

Ситуация на мировых рынках

Мировые котировки поддерживают украинские цены. Мартовские фьючерсы в Чикаго за неделю выросли на 0,4% до 418,9$/т (+7,5% за год). Однако рынок ожидает изменений из-за ряда факторов:

Торговая политика и спрос. Верховный Суд США признал незаконными импортные пошлины, введенные администрацией Трампа. Это заставляет аналитиков прогнозировать сокращение закупок американской сои Китаем в пользу более дешевого бразильского сырья. США уже отстают в темпах экспорта: отгружено 25 млн т, что на 32% меньше, чем в прошлом сезоне. Производственные прогнозы. USDA ожидает, что в 2026 году площади сева сои в США вырастут на 3,8 млн акров (до 85 млн акров), а производство увеличится на 5,1 млн т. Это может усилить давление на цены в ближайшей перспективе. Логистические проблемы в Латинской Америке. В Бразилии по состоянию на 21 февраля собрано только 32,3% площадей (против 36,4% в прошлом году) из-за затяжных дождей. Дополнительным фактором нестабильности является блокировка протестующими порта в Паране, принадлежащей компании Cargill. Причиной послужили планы приватизации управления реками и тендеры на дноуглубительные работы.

Аналитики считают, что вызванная дождями задержка уборки сои в Бразилии также поддерживает котировки в Чикаго, что в скором времени может привести к снижению спроса на американскую сою со стороны Китая.

Напомним, 13 февраля в артость сои в Украине достигла трехлетнего максимума, поднявшись до 20 тыс. грн/т. Таких высоких цен спроса на рынке не наблюдалось с июня 2022/23 маркетингового года.