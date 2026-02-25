Ціни на сою в Україні залишаються на високому рівні: які фактори впливають на ринок

В Україні соя є найбільш затребованою культурою через високий попит експортерів та переробників, які заміняють дорогий соняшниковий шрот соєвим в рецептурах кормів. За тиждень ціни на сою без ГМО в портах зросли до 450 – 458 $/т, а переробники підняли закупівельні ціни до 20 500 грн/т.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Ціни в портах та на заводах

Експортна ціна на сою з ГМО протягом тижня трималася на рівні 435 – 440 $/т (19 400 – 19 600 грн/т). Переробники пропонують 19 000 – 20 000 грн/т з доставкою.

Соя без ГМО за цей же період зросла на 5 – 10 $/т до рівня 450 – 458 $/т (20 000 – 20 500 грн/т). Переробники підвищили закупівлю на 300–500 грн/т — до 20 000 – 20 500 грн/т.

Ще рік тому ціни були нижчими: соя з ГМО в портах коштувала 18 000 – 18 200 грн/т, а без ГМО — 19 800 – 20 200 грн/т. Попри поточне зростання, виробники зберігають низьку активність у продажах.

Ситуація на світових ринках

Світові котирування підтримують українські ціни. Березневі ф’ючерси в Чикаго за тиждень зросли на 0,4% до 418,9 $/т (+7,5% за рік). Проте ринок очікує змін через низку факторів:

Торговельна політика та попит. Верховний Суд США визнав незаконними імпортні мита, введені адміністрацією Трампа. Це змушує аналітиків прогнозувати скорочення закупівель американської сої Китаєм на користь дешевшої бразильської сировини. США вже відстають у темпах експорту: відвантажено 25 млн т, що на 32% менше, ніж минулого сезону. Виробничі прогнози. USDA очікує, що у 2026 році площі сівби сої у США зростуть на 3,8 млн акрів (до 85 млн акрів), а виробництво збільшиться на 5,1 млн т. Це може посилити тиск на ціни в найближчій перспективі. Логістичні проблеми в Латинській Америці. У Бразилії станом на 21 лютого зібрано лише 32,3% площ (проти 36,4% торік) через затяжні дощі. Додатковим чинником нестабільності є блокування протестувальниками порту в Парані, що належить компанії Cargill. Причиною стали плани приватизації управління річками та тендери на днопоглиблювальні роботи.

Аналітики вважають, що викликана дощами затримка збирання сої в Бразилії також підтримує котирування в Чикаго, що незабаром може призвести до зниження попиту на американську сою з боку Китаю.

Нагадаємо, 13 лютого вартість сої в Україні сягнула трирічного максимуму, піднявшись до 20 тис. грн/т. Таких високих цін попиту на ринку не спостерігалося з червня 2022/23 маркетингового року.