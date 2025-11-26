Запланована подія 2

Цены на стройматериалы в Украине выросли на 10–15% с начала года – гендиректор группы "Ковальская"

Строительные материалы дорожают / Depositphotos

Цены на строительные материалы в Украине выросли на 10-15% с начала 2025 года. Удорожание преимущественно соответствует общей инфляции, а больше всего выросли в цене цементоемкие, энергоемкие и трудоемкие материалы.

Как сообщает Delo.ua, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал генеральный директор группы "Ковальская" Сергей Пилипенко.

В частности, бетон прибавил в цене 7-10%, железобетонные изделия – 12-15%, а тротуарная плитка подорожала почти на 20%. Наименьший рост зафиксирован для щебня и песка – не больше 10%.

Пилипенко отметил, что сдерживать более резкое удорожание вынуждает ограниченный спрос и отсутствие крупных инфраструктурных проектов. Рынок дорожных работ остается малоактивным, поэтому компании конкурируют ценой "до последнего".

При этом больше возросла стоимость человеческого ресурса – заработная плата в отрасли поднялась по меньшей мере на 25%, что затрудняет выполнение заказов из-за дефицита квалифицированных кадров.

Пилипенко подчеркнул, что подобные вызовы стимулируют компанию инвестировать в автоматизацию, IT-решения и современное оборудование. В качестве примера он привел завод в Розвадове, где весь объем производства обеспечивают всего 40 работников.

Промышленно-строительная группа "Кузнечная" работает на украинском рынке с 1956 года и объединяет более 20 предприятий в сферах добычи сырья, производства материалов и строительства. Компания работает в Киевской, Житомирской, Львовской и Черниговской областях; завод в Херсонской области не работает с начала оккупации.

Напомним, "Кузнечная" в августе открыла завод по производству газобетона.

Автор:
Татьяна Гойденко