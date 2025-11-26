Запланована подія 2

Ціни на будматеріали в Україні зросли на 10–15% від початку року – гендиректор групи "Ковальська"

Будівельні матеріали дорожчають / Depositphotos

Ціни на будівельні матеріали в Україні зросли на 10-15% від початку 2025 року. Подорожчання переважно відповідає загальній інфляції, а найбільше зросли в ціні цементомісткі, енергоємні та трудомісткі матеріали.

Як інформує Delo.ua, про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів генеральний директор групи "Ковальська" Сергій Пилипенко.

Зокрема, бетон додав у ціні 7-10%, залізобетонні вироби – 12-15%, а тротуарна плитка подорожчала майже на 20%. Найменше зростання зафіксовано для щебеню та піску – не більше 10%.

Пилипенко зазначив, що стримувати більш різке подорожчання змушує обмежений попит і відсутність великих інфраструктурних проєктів. Ринок дорожніх робіт залишається малoактивним, тому компанії конкурують ціною "до останнього".

При цьому найбільше зросла вартість людського ресурсу – заробітна плата у галузі піднялася щонайменше на 25%, що ускладнює виконання замовлень через дефіцит кваліфікованих кадрів.

Пилипенко підкреслив, що такі виклики стимулюють компанію інвестувати у автоматизацію, IT-рішення та сучасне обладнання. Як приклад він навів завод у Розвадові, де весь обсяг виробництва забезпечують лише 40 працівників.

Промислово-будівельна група "Ковальська" працює на українському ринку з 1956 року та об’єднує понад 20 підприємств у сферах видобутку сировини, виробництва матеріалів і будівництва. Компанія працює у Київській, Житомирській, Львівській та Чернігівській областях; завод у Херсонській області не функціонує з початку окупації.

Нагадаємо, "Ковальська" в серпні відкрла завод із виробництва газобетону.

Автор:
Тетяна Гойденко