Цены на сжиженный газ в Европе достигли максимума из-за войны в Иране

Стоимость сжиженного природного газа (LNG) в северо-западной Европе подскочила до самого высокого уровня за три года на фоне рисков дефицита поставок накануне зимы из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

По данным ценового агентства Argus Media, в начале недели покупатели платили $22,83 за 1 млн британских тепловых единиц (MMBtu), что более чем вдвое превышает прошлогодний уровень и является рекордом с января 2023 года. Во вторник цена незначительно скорректировалась до $22,23.

Блокада Ормузского пролива и медленное заполнение хранилищ

Главным драйвером подорожания стали перебои с судоходством через Ормузский пролив, на который обычно приходится около пятой части мировых поставок LNG. По данным аналитической компании Kpler, в июле через пролив прошло всего 8 танкеров-газовозов по сравнению с довоенным показателем около 3 судов ежедневно.

Ситуация с поставками может ухудшиться после того, как иранское Управление Ормузского пролива пригрозило 46 судам штрафами или конфискацией, внеся в черный список 10 LNG-танкеров.

Газовый рынок оказался уязвимее нефтяного, поскольку перевозка LNG требует сложного флота. Дополнительное давление создает слабый темп наполнения европейских подземных хранилищ, уровень запасов в которых был ниже обычного еще до начала войны. По данным Gas Infrastructure Europe, в августе среднесуточная закачка газа составила 3 терават-часа против 3,6 ТВт-ч в прошлом году. К примеру, хранилища в Германии заполнены лишь на 50%.

Конкуренция за танкеры со странами Азии

Из-за дефицита ресурса европейские импортеры вынуждены конкурировать за свободные объемы с покупателями из Азии, что подталкивает глобальные котировки вверх. Азиатский бенчмарк Platts JKM в августе вырос на 13% - до $24,08 за MMBtu.

Хотя Китай демонстрирует меньшую активность в борьбе за спотовые грузы, страны Южной и Юго-Восточной Азии продолжают покупать топливо даже по ценам более $20 за MMBtu. В инвестиционном банке Goldman Sachs отмечают, что для существенного сдерживания спроса в Азии европейские биржевые цены должны превысить 100 евро за МВт-час, в то время как контракты торгуются на уровне около 66 евро за МВт-час.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе газ подорожал вдвое, а электричество - на 50%. Европейские домохозяйства и бизнес готовятся к росту расходов на коммунальные услуги из-за подорожания контрактов на зимний период.