Ціни на скраплений газ у Європі сягнули максимуму через війну в Ірані

Вартість скрапленого природного газу (LNG) у північно-західній Європі підскочила до найвищого рівня за понад три роки на тлі ризиків дефіциту постачань напередодні зими через конфлікт на Близькому Сході.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

За даними цінового агентства Argus Media, на початку тижня покупці платили $22,83 за 1 млн британських теплових одиниць (MMBtu), що більш ніж удвічі перевищує торішній рівень і є рекордом із січня 2023 року. У вівторок ціна незначно скоригувалася до $22,23.

Блокада Ормузької протоки та повільне заповнення сховищ

Головним драйвером подорожчання стали перебої з судноплавством через Ормузьку протоку, на яку зазвичай припадає близько п'ятої частини світових постачань LNG. За даними аналітичної компанії Kpler, у липні через протоку пройшло лише 8 танкерів-газовозів порівняно з довоєнним показником у близько 3 суден щодня.

Ситуація з постачаннями може погіршитися після того, як іранське Управління Ормузької протоки пригрозило 46 суднам штрафами або конфіскацією, внісши до чорного списку 10 LNG-танкерів.

Газовий ринок виявився вразливішим за нафтовий, оскільки перевезення LNG вимагає складного флоту. Додатковий тиск створює слабкий темп наповнення європейських підземних сховищ, рівень запасів у яких був нижчим за звичайний ще до початку війни. За даними Gas Infrastructure Europe, у серпні середньодобове закачування газу становило 3 терават-години проти 3,6 ТВт-год торік. Наприклад, сховища в Німеччині заповнені лише на 50%.

Конкуренція за танкери з країнами Азії

Через дефіцит ресурсу європейські імпортери змушені конкурувати за вільні обсяги з покупцями з Азії, що підштовхує глобальні котирування вгору. Азійський бенчмарк Platts JKM у серпні зріс на 13% — до $24,08 за MMBtu.

Хоча Китай демонструє меншу активність у боротьбі за спотові вантажі, країни Південної та Південно-Східної Азії продовжують купувати пальне навіть за цінами понад $20 за MMBtu. В інвестиційному банку Goldman Sachs зазначають, що для істотного стримування попиту в Азії європейські біржові ціни мають перевищити 100 євро за МВт-год, тоді як наразі контракти торгуються на рівні близько 66 євро за МВт-год.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Європі газ подорожчав удвічі, а електрика — на 50%. Європейські домогосподарства та бізнес готуються до зростання витрат на комунальні послуги через подорожчання контрактів на зимовий період.