Цены на топливо 1 августа 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 1 августа 2025 года (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,54 грн (0 коп.) А-95 58,94 грн (-1 коп.) А-92 58,04 грн (-5 коп.) ДТ 56,06 грн (-1 коп.) Газ 34,45 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 58,49 55,99 33,99 SOCAR 63,82 60,99 57,82 34,48 AMIC 61,99 58,83 55,78 33,08 БРСМ-Нафта 54,19 50,96 32,96

Напомним, Казахстан изучает способы транспортировки больших объемов нефти в обход России, используя для этого трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан (BTC). В 2022 году президент Токаев выступал за увеличение экспорта нефти в обход России, что привело к соглашению между казахстанской компанией "Казмунайгаз" и азербайджанской SOCAR о транспортировке 1,5 миллиона тонн нефти ежегодно из Тенгизского нефтяного месторождения в БТД.